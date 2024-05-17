У центрі Кременчука один легковик наздогнав іншого

17 травня у центрі Кременчука сталась дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка один легковик наздогнав іншого.
Попередньо, ніхто не постраждав. Є незначне ускладнення руху по вул. Ігоря Сердюка.
Нагадаємо, що найчастіше на Полтавщині водії врізаються у щось або когось збивають — статистика по ДТП від поліції.
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