У центрі Кременчука один легковик наздогнав іншого

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17 травня у центрі Кременчука сталась дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка один легковик наздогнав іншого.

Попередньо, ніхто не постраждав. Є незначне ускладнення руху по вул. Ігоря Сердюка.

Нагадаємо, що найчастіше на Полтавщині водії врізаються у щось або когось збивають — статистика по ДТП від поліції.