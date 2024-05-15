Найчастіше на Полтавщині водії врізаються у щось або когось збивають — статистика по ДТП від поліції

За чотири місяці 2024 року в 17 ДТП було травмовано 16 дітей — двоє з них загинули
На Полтавщині кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть та травмуються люди, у 2024 році збільшилася на 10%. У поточному році в області зареєстровано 1177 дорожньо-транспортних пригод, в яких 308 осіб травмовано та 33 людини загинуло.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом.
— На Полтавщині поліцейські спостерігають збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули та травмувалися учасники дорожнього руху. Так, за 4 місяці в області сталося 1177 дорожньо-транспортних пригод, що на 10% більше ніж за аналогічний період 2023 року. З них — 114 пригод з потерпілими, в яких 146 осіб травмовано та 26 людей загинуло. На жаль, у 17 ДТП травмовано 16 дітей та 2 — загинули, — повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.
За аналітичними даними поліції Полтавщини, найбільш поширеними видами ДТП в області є:
- зіткнення;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
- наїзд на пішохода;
- перекидання транспортного засобу.
Найчастіше причинами ДТП є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду перехресть, а також неуважність за кермом. А до найтяжчих наслідків призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами п'яними.
— Упродовж чотирьох місяців в області ми зареєстрували 38 дорожньо-транспортних пригод, вчинених водіями у стані сп’яніння, з яких один — зі смертельними наслідками, — зазначив Роман Ніколаєнко.
З метою уникнення ДТП в поліції Полтавщини радять:
- Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху;
- Дотримуватися встановленого Правилами швидкісного режиму руху, відмовитись від ризикованих маневрів;
- Не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або після вживання медичних препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
- Дотримуватися інтервалу та дистанції під час руху;
- Вчасно подавати сигнал про зміни напрямку руху;
- Дотримуватися сигналів світлофорів та регулювальників;
- Користуватися пасками безпеки;
- У разі перевезення дітей використовувати для їх безпеки дитячі автокрісла.
— Будьте уважними й пам’ятайте — безпека на дорозі залежить від кожного з нас! — звертаються до водіїв правоохоронці.
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини