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Найчастіше на Полтавщині водії врізаються у щось або когось збивають — статистика по ДТП від поліції

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 185

 

За чотири місяці 2024 року в 17 ДТП було травмовано 16 дітей — двоє з них загинули

На Полтавщині кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть та травмуються люди, у 2024 році збільшилася на 10%. У поточному році в області зареєстровано 1177 дорожньо-транспортних пригод, в яких 308 осіб травмовано та 33 людини загинуло.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

 

Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом.

— На Полтавщині поліцейські спостерігають збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули та травмувалися учасники дорожнього руху. Так, за 4 місяці в області сталося 1177 дорожньо-транспортних пригод, що на 10% більше ніж за аналогічний період 2023 року. З них — 114 пригод з потерпілими, в яких 146 осіб травмовано та 26 людей загинуло. На жаль, у 17 ДТП травмовано 16 дітей та 2 — загинули, — повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавщини Роман Ніколаєнко.

 

За аналітичними даними поліції Полтавщини, найбільш поширеними видами ДТП в області є:

  • зіткнення;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
  • наїзд на пішохода;
  • перекидання транспортного засобу. 

Найчастіше причинами ДТП є перевищення водіями встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, порушення правил обгону та проїзду перехресть, а також неуважність за кермом. А до найтяжчих наслідків призводять ДТП за участю водіїв, які керують транспортними засобами п'яними.

— Упродовж чотирьох місяців в області ми зареєстрували 38 дорожньо-транспортних пригод, вчинених водіями у стані сп’яніння, з яких один  — зі смертельними наслідками, — зазначив Роман Ніколаєнко.

 

З метою уникнення ДТП в поліції Полтавщини радять:

  • Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху;
  • Дотримуватися встановленого Правилами швидкісного режиму руху, відмовитись від ризикованих маневрів;
  • Не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або після вживання медичних препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
  • Дотримуватися інтервалу та дистанції під час руху;
  • Вчасно подавати сигнал про зміни напрямку руху;
  • Дотримуватися сигналів світлофорів та регулювальників;
  • Користуватися пасками безпеки;
  • У разі перевезення дітей використовувати для їх безпеки дитячі автокрісла.
— Будьте уважними й пам’ятайте — безпека на дорозі залежить від кожного з нас! — звертаються до водіїв правоохоронці.

 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП загиблі травмовані нетверезий водій
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