У Кременчуці судитимуть мешканця Донеччини за продаж гранат

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 0

Затримали обвинуваченого після того, як він три гранати продав

Кременчуцька окружна прокуратура повідомила про підозру 29-річному мешканцю Донецької області, який у Кременчуці продавав гранати. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений незаконно придбав та зберігав у себе для подальшого продажу три ручні осколкові гранати. Затримали його після безпосередньої реалізації вибухівки. Боєприпаси правоохоронці вилучили та встановлюють, де чоловік їх придбав до цього.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Судитимуть його за незаконне придбання, зберігання та збут вибухових пристроїв і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Кременчуцького райуправління поліції.