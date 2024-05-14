У Кременчуці затримали торговця боєприпасами

Працівники Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, підозрюваного у збуті боєприпасів у місті Кременчук, 14 травня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Триває розслідування для встановлення джерела походження боєприпасів та його можливої причетності до інших подібних злочинів.
Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція за цією статтею передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що нещодавно у жителя села Селещина на Полтавщині правоохоронці знайшли гранати.
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