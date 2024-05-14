У Кременчуці затримали торговця боєприпасами

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 335

Кременчужанину загрожує до 7 років за ґратами

Працівники Кременчуцького районного управління поліції затримали чоловіка, підозрюваного у збуті боєприпасів у місті Кременчук, 14 травня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

— У ході оперативних та слідчих дій ми встановили, що фігурант, 1995 року народження, причетний до реалізації боєприпасів. Зловмисника затримали, у нього вилучили боєприпаси, гроші від злочинної діяльності та інші речові докази, — розповів Олександр Скриль, заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції.

Триває розслідування для встановлення джерела походження боєприпасів та його можливої причетності до інших подібних злочинів.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція за цією статтею передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у жителя села Селещина на Полтавщині правоохоронці знайшли гранати.