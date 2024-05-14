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Надзвичайні новини, Полтавщина

Миргородська поліція розшукує 78-річного Василя Маренича (додано)

Сьогодні, 15:11 Переглядів: 180

 

Якщо знаєте щось про зниклого — повідомте поліцію

Миргородський районний відділ поліції розшукує 78-річного Василя Маренича, жителя Миргорода. Чоловік зник з дому 14 травня, близько 8.30, та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого:

  • Зріст приблизно 170 см.
  • Худорлява статура.
  • Сиве волосся.
  • Був одягнений у темно-сині штани та світлий светр з візерунками на момент зникнення.

Миргородська поліція закликає громадськість до співпраці. Якщо у вас є інформація, яка може допомогти встановити місцезнаходження Василя Маренича, будь ласка, повідомте за наведеними контактними телефонами:

  • (099) 657-63-03
  • (095)-388-99-43 (відділ кримінальної поліції)
  • Або зателефонуйте на номер 102.

Додано:

 

За оновленими даними пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, сьогодні, близько 16.30 правоохоронці під час патрулювання у Миргороді помітили чоловіка, який підпадав під прикмети зниклого. Це й виявився 78-річний Василь Маренич. Наразі чоловіка відвезли додому до рідних, з ним усе добре.

Нагадаємо, що у Полтаві поліція розшукує 73-річного Миколу Закупця, який зник ще у п’ятницю, 10 травня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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