Миргородський районний відділ поліції розшукує 78-річного Василя Маренича, жителя Миргорода. Чоловік зник з дому 14 травня, близько 8.30, та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Прикмети зниклого:
Миргородська поліція закликає громадськість до співпраці. Якщо у вас є інформація, яка може допомогти встановити місцезнаходження Василя Маренича, будь ласка, повідомте за наведеними контактними телефонами:
Додано:
За оновленими даними пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, сьогодні, близько 16.30 правоохоронці під час патрулювання у Миргороді помітили чоловіка, який підпадав під прикмети зниклого. Це й виявився 78-річний Василь Маренич. Наразі чоловіка відвезли додому до рідних, з ним усе добре.
Нагадаємо, що у Полтаві поліція розшукує 73-річного Миколу Закупця, який зник ще у п’ятницю, 10 травня.
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