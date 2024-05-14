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З 16.00 у Полтавській області застосують графік обмеження потужності у повному обсязі

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 1 428

 

Обмеження стосується підприємств

14 травня з 16.00 до 7.00 15 травня у Полтавській області застосують графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі на 5 черг, повідомляє пресслужба «Полтаваобленерго».

— Закликаємо керівників всіх підприємств, установ та організацій активно сприяти виконанню заходів зі зниження споживання електричної енергії, відповідно до графіка, погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією, — йдеться у повідомленні.

У разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» застосує графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Нагадаємо, що вчора також застосовували графік обмеження потужності для підприємств Полтавщини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії ГОП
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