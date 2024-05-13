Для підприємств на Полтавщині застосували графік обмеження потужності

НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ)
13 травня у Полтавській області для підприємств застосували графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг. Він діятиме до 7.00 14 травня. Про це повідомили на сайті акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Підприємства мають дотримуватись певної величини розвантаження відповідно до тих показників, які затверджувала Полтавська обласна військова адміністрація у графіку обмеження потужності на 2023-24 роки, зазначають в товаристві.
В обленерго додають, що в разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» застосує графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Нагадаємо, графік обмеження потужності для підприємств Полтавщини вже застосовували 10 травня.
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