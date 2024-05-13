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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік стріляв на зупинці громадського транспорту — поліція

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 431

Поліціянти встановили, що 50-річний полтавець здійснив два постріли у повітря зі стартового пістолета

У Полтаві правоохоронці затримали ймовірно причетного місцевого жителя до стрілянини на зупинці громадського транспорту. Наразі чоловіку мають оголосили підозру у вчиненні правопорушення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини. 

Виклик про те, що на кінцевій зупинці на вулиці Колійна у Полтаві чути постріли, надійшов правоохоронцям 13 травня близько 13.30. 

Поліціянти встановили, що 50-річний полтавець здійснив два постріли у повітря  зі стартового пістолета. Наразі речові докази вилучено, додали у поліції. 

Слідчі проводять розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

У разі визнання вини судом чоловіку загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн), або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.

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Автор: Телеграф
Теги: національна поліція пістолет постріли
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