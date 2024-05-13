У Полтаві чоловік стріляв на зупинці громадського транспорту — поліція

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Поліціянти встановили, що 50-річний полтавець здійснив два постріли у повітря зі стартового пістолета

У Полтаві правоохоронці затримали ймовірно причетного місцевого жителя до стрілянини на зупинці громадського транспорту. Наразі чоловіку мають оголосили підозру у вчиненні правопорушення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Виклик про те, що на кінцевій зупинці на вулиці Колійна у Полтаві чути постріли, надійшов правоохоронцям 13 травня близько 13.30.

Поліціянти встановили, що 50-річний полтавець здійснив два постріли у повітря зі стартового пістолета. Наразі речові докази вилучено, додали у поліції.

Слідчі проводять розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловіку загрожує штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн), або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.