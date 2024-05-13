Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

Уряд пропонує значно підвищити акцизи на пальне — законопроєкт внесли до Верховної Ради

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 266 Коментарів: 2

 

Законопроєкт №11256 передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з липня 2024 року до грудня 2027 року

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

Інформація про це сьогодні з’явилася на сайті Ради, проте у картці проєкту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» (№ 11256) станом на 17.30 не викладений сам текст закону.

Втім, про основні його положення стало відомо із Telegram представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Він розповів, що у законопроєкті пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

  • бензин — 359 євро за тисячу літрів;
  • дизель — 330 євро за тисячу літрів;
  • газ — 277 євро за тисячу літрів.

Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.

Зазначимо, що зараз акцизи на пальне становлять:

  • бензин — 215,5 євро за тисячу літрів;
  • дизель — 139,5 євро за тисячу літрів;
  • газ — 70 євро за тисячу літрів.


0
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт акцизний податок пальне
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

4 402
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:40

Хоч хужєнєбудет....посміємось


2 0
940
Andron777:
Сьогодні, 20:22

Це приблизно на 6-7 грн на літрі. А бариги поставлять всі 10 грн на літрі. Здорожчає все в магазинах. 


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх