Уряд пропонує значно підвищити акцизи на пальне — законопроєкт внесли до Верховної Ради

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 266 Коментарів: 2

Законопроєкт №11256 передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з липня 2024 року до грудня 2027 року

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.

Інформація про це сьогодні з’явилася на сайті Ради, проте у картці проєкту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» (№ 11256) станом на 17.30 не викладений сам текст закону.

Втім, про основні його положення стало відомо із Telegram представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

Він розповів, що у законопроєкті пропонується встановити такі ставки акцизного податку:

бензин — 359 євро за тисячу літрів;

дизель — 330 євро за тисячу літрів;

газ — 277 євро за тисячу літрів.

Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.

Зазначимо, що зараз акцизи на пальне становлять:

бензин — 215,5 євро за тисячу літрів;

дизель — 139,5 євро за тисячу літрів;

газ — 70 євро за тисячу літрів.



