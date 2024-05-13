Уряд пропонує значно підвищити акцизи на пальне — законопроєкт внесли до Верховної Ради

Законопроєкт №11256 передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з липня 2024 року до грудня 2027 року
Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне.
Інформація про це сьогодні з’явилася на сайті Ради, проте у картці проєкту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» (№ 11256) станом на 17.30 не викладений сам текст закону.
Втім, про основні його положення стало відомо із Telegram представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
Він розповів, що у законопроєкті пропонується встановити такі ставки акцизного податку:
Також законопроєкт передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із липня 2024 року до грудня 2027 року.
Зазначимо, що зараз акцизи на пальне становлять:
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