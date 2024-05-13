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Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 441

 

Енерегтики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Виноградна;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Єгорова;
  • пров. Івана Франка;
  • вул. Івана Франка;
  • пров. Крюківський;
  • вул. Насосна;
  • пров. Насосний;
  • вул. Революціонерів;
  • пров. Революціонерів;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Тупикова;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Федора Мазуленка;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
  • пров. Леся Курбаса, 2-20;
  • пров. Марії Заньковецької, 15-51;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Василя Стуса;
  • вул. Гайдамацька;
  • пров. Грузинський;
  • вул. Кавалерійська;
  • вул. Космонавтів;
  • пров. Космонавтів;
  • туп. Космонавтів;
  • вул. Ліщинова;
  • пров. Олега Ольжича;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • туп. Пилипа Орлика;
  • пров. Сергія Петренка;
  • пров. Чигиринський;
  • вул. Чорноморська;
  • пров. Чорноморський;
  • туп. 1й, 2й Гайдамацький;
  • вул. А. Герасимовича;
  • пров. Вагонобудівний;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • вул. Г.Чуркіна;
  • вул. І. Миколайчука;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Лейтенанта Покладова;
  • пров. Лікаря Самойловича;
  • вул. Ліщинова;
  • вул.Михайлівська;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Софіївська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Пилипа Орлика;
  • пров. Михайлівський;
  • вул. Козацька, 71-108Б;
  • вул. Солов’їна, 10;
  • вул. Барвінкова, 60, 68;
  • вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
  • вул. Бузкова, 1, 35, 42, 53, 56;
  • вул. Данила Галицького, 46, 60;
  • вул. Михайла Грушевського, 3-7;
  • вул. Підводника Коваленка, 4;
  • вул. Рокитнянська, 2Е-38;
  • пров. Якова Петруся, 3-80/2;
  • просп. Свободи, 60/1-108;
  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Деповський;
  • туп. 2-й Деповський;
  • вул. Деповська;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Редутна;
  • пров. Сковороди;
  • пров. Столярний;
  • вул. Фурштадтська;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська;
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1-49Б;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
  • пров. Тополевий, 14, 20;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35;
  • пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
  • вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
  • вул. Макаренка, 51-61;
  • пров. Передовий, 1-14;
  • туп. Айвазовського, 1-21;
  • вул. В. Винниченка, 11/28-78;
  • вул. Рокитнянська, 1;
  • вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
  • вул. Автозаводська, 11-32;
  • туп. Автозаводський, 2;
  • вул. Харківська, 10-30;
  • вул. Театральна, 1, 5.

З 8.00 до 20.00

  • с. Соснівка.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Київська, 14А, 18А, 24, 32А, 32Б;
  • пров. Роменський, 2/7.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • вул. Проліскова, 5, 11.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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