Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:04
Переглядів: 441
Енерегтики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 14 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Виноградна;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Єгорова;
- пров. Івана Франка;
- вул. Івана Франка;
- пров. Крюківський;
- вул. Насосна;
- пров. Насосний;
- вул. Революціонерів;
- пров. Революціонерів;
- вул. Республіканська;
- вул. Тупикова;
- пров. Ушинського;
- пров. Федора Мазуленка;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Республіканська;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 15-51;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Василя Стуса;
- вул. Гайдамацька;
- пров. Грузинський;
- вул. Кавалерійська;
- вул. Космонавтів;
- пров. Космонавтів;
- туп. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Олега Ольжича;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Пилипа Орлика;
- пров. Сергія Петренка;
- пров. Чигиринський;
- вул. Чорноморська;
- пров. Чорноморський;
- туп. 1й, 2й Гайдамацький;
- вул. А. Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Г.Чуркіна;
- вул. І. Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Лейтенанта Покладова;
- пров. Лікаря Самойловича;
- вул. Ліщинова;
- вул.Михайлівська;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Софіївська;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Михайлівський;
- вул. Козацька, 71-108Б;
- вул. Солов’їна, 10;
- вул. Барвінкова, 60, 68;
- вул. Броніслава Урбанського, 15-34;
- вул. Бузкова, 1, 35, 42, 53, 56;
- вул. Данила Галицького, 46, 60;
- вул. Михайла Грушевського, 3-7;
- вул. Підводника Коваленка, 4;
- вул. Рокитнянська, 2Е-38;
- пров. Якова Петруся, 3-80/2;
- просп. Свободи, 60/1-108;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- туп. 1-й Деповський;
- туп. 2-й Деповський;
- вул. Деповська;
- вул. Запорізька;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Редутна;
- пров. Сковороди;
- пров. Столярний;
- вул. Фурштадтська;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 35-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1-49Б;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
- пров. Тополевий, 14, 20;
- вул. Ковальська, 30/24, 35;
- пров. 1-й Ливарний, 11, 13;
- вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;
- вул. Макаренка, 51-61;
- пров. Передовий, 1-14;
- туп. Айвазовського, 1-21;
- вул. В. Винниченка, 11/28-78;
- вул. Рокитнянська, 1;
- вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;
- вул. Автозаводська, 11-32;
- туп. Автозаводський, 2;
- вул. Харківська, 10-30;
- вул. Театральна, 1, 5.
З 8.00 до 20.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Київська, 14А, 18А, 24, 32А, 32Б;
- пров. Роменський, 2/7.
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- вул. Проліскова, 5, 11.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.