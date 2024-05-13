Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 441

Енерегтики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Виноградна;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Єгорова;

пров. Івана Франка;

вул. Івана Франка;

пров. Крюківський;

вул. Насосна;

пров. Насосний;

вул. Революціонерів;

пров. Революціонерів;

вул. Республіканська;

вул. Тупикова;

пров. Ушинського;

пров. Федора Мазуленка;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Республіканська;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 15-51;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Василя Стуса;

вул. Гайдамацька;

пров. Грузинський;

вул. Кавалерійська;

вул. Космонавтів;

пров. Космонавтів;

туп. Космонавтів;

вул. Ліщинова;

пров. Олега Ольжича;

пров. Пилипа Орлика;

туп. Пилипа Орлика;

пров. Сергія Петренка;

пров. Чигиринський;

вул. Чорноморська;

пров. Чорноморський;

туп. 1й, 2й Гайдамацький;

вул. А. Герасимовича;

пров. Вагонобудівний;

вул. Василя Стуса;

пров. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

вул. Г.Чуркіна;

вул. І. Миколайчука;

вул. Космонавтів;

вул. Лейтенанта Покладова;

пров. Лікаря Самойловича;

вул. Ліщинова;

вул.Михайлівська;

вул. Небесної Сотні;

вул. Софіївська;

вул. Тіниста;

вул. Чорноморська;

вул. Пилипа Орлика;

пров. Михайлівський;

вул. Козацька, 71-108Б;

вул. Солов’їна, 10;

вул. Барвінкова, 60, 68;

вул. Броніслава Урбанського, 15-34;

вул. Бузкова, 1, 35, 42, 53, 56;

вул. Данила Галицького, 46, 60;

вул. Михайла Грушевського, 3-7;

вул. Підводника Коваленка, 4;

вул. Рокитнянська, 2Е-38;

пров. Якова Петруся, 3-80/2;

просп. Свободи, 60/1-108;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

туп. 1-й Деповський;

туп. 2-й Деповський;

вул. Деповська;

вул. Запорізька;

вул. Миколи Кучми;

вул. Редутна;

пров. Сковороди;

пров. Столярний;

вул. Фурштадтська;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 35-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;

пров. Тополевий, 14, 20;

вул. Ковальська, 30/24, 35;

пров. 1-й Ливарний, 11, 13;

вул. Ковальська, 26, 28, 30, 32, 32Б, 39;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 10-20А;

вул. Макаренка, 51-61;

пров. Передовий, 1-14;

туп. Айвазовського, 1-21;

вул. В. Винниченка, 11/28-78;

вул. Рокитнянська, 1;

вул. Якова Петруся, 19/48-30/2;

вул. Автозаводська, 11-32;

туп. Автозаводський, 2;

вул. Харківська, 10-30;

вул. Театральна, 1, 5. З 8.00 до 20.00 с. Соснівка. З 6.00 до 18.00 вул. Київська, 14А, 18А, 24, 32А, 32Б;

пров. Роменський, 2/7. З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

вул. Проліскова, 5, 11.

Поділитись новиною



