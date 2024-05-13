У клубі «Каїса» визначили найкращих шахістів

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Шахові змагання на Кубок з бліців пройшли в клубі «Каїса»

У неділю, 12 травня, в шахово-шашковому клубі «Каіса» відбулися змагання на Кубок з бліців.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» директор клубу Володимир Груздєв, участь у змаганнях взяли 15 шахістів віком від 7 до 17 років. Серед них були півфіналісти змагань, яких визначили напередодні, у півфінальних іграх.

— Кожному учаснику давалося по п’ять хвилин на партію з додаванням п’яти секунд на кожний зроблений хід, — сказав він.

За підсумками проведених бліців, лідерами змагань стали три першорозрядника. Кожен з них зробив по дві нічиї, але Володимир Кібкало, одержавши ще одну поразку, в результаті посів третє місце.

Переможці змагань

Олександр Пушков й Максим Ємець набрали по вісім очок, але за коефіцієнтом Бухгольца переможцем змагань став Олександр. Максим Ємець посів друге місце.

Олександр Пушков

Серед дівчат також були визначені переможниці. Кращий результат показала Софія Капацина. Друге місце посіла наймолодша учасниця Христина Зозуляк.

Христина Зозуляк





Софія Капацина

Всі призери змагань нагороджені призами, а переможець отримав Кубок клубу.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про те, як Кременчуцькі шахісти звітують про нові перемоги та запрошують на жіночий турнір з шахів.

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