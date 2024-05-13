У Кременчуці 15 травня буде закритий залізничний переїзд на провулку Івана Приходька

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 176

Рух на залізничному переїзді 264 км ПК 1 станції Крюків, який проходить вздовж провулку Івана Приходька, 15 травня буде закритий з 9.00 до 13.00.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради з посиланням на виробничий підрозділ «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця».

Переїзд перекриють для виконання аварійних колійних робіт із заміни скріплення з розбиранням переїзного настилу.

Об’їзд буде здійснюватися по залізничному переїзду, який знаходиться по вулиці Івана Приходька.