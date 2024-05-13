Майже 40 тис. грн за випускні іспити: судитимуть ексголову екзаменаційної комісії та старост двох груп полтавського вишу

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 698

Під суд потраплять колишній голова екзаменаційної комісії та старости двох груп одного з полтавських вишів за хабар у сумі майже 40 тисяч гривень. Про це повідомяють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомляють правоохоронці, у грудні 2023 року голова екзаменаційної комісії домовилася зі старостами про одержання хабара від студентів-випускників за успішне складання іспиту та захисту кваліфікаційних робіт.

Таким чином протягом грудня 2023 — січня 2024 років старости зібрали з 20 студентів майже 40 тисяч гривень та передали їх голові комісії.

Як наслідок голові комісії інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене повторно (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а старостам — пособництво у скоєнні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали очільника районного військкомату: чоловік за пальне організовував аграріям відсрочку.



