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Ветерани війни з інвалідністю можуть оздоровитися в санаторіях Полтавщини разом з родинами

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 386

 

Оздоровлення для ветеранів в санаторії триває десять днів

На Полтавщині продовжує діяти послуга соціального відновлення в одному з санаторно-курортних закладів області ветеранів війни з інвалідністю разом із родинами. Цьогоріч нею скористалися вже понад 50 людей, а минулого року 216.

Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, оздоровлення ветеранів та членів їх родин триває 10 днів. Із сім’ями працює мультидисциплінарна команда фахівців. На це в обласному бюджеті у 2024 році передбачено 2,5 млн грн.

Щоб отримати послугу, необхідно звернутися до управлінь соцзахисту населення РВА, або виконавчих комітетів міських рад.

При собі необхідно мати:

  • копію паспорта у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника);
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • копію свідоцтва про одруження.

Людям з інвалідністю І групи варто додати висновок лікувально-профілактичного закладу про необхідність постійної сторонньої допомоги або довідку лікувально-профілактичного закладу, що людина з інвалідністю І групи здатна обслуговувати себе самостійно.

— Покращення здоров’я та психоемоційного стану захисників і захисниць — наше спільне завдання. Дбаємо, аби кожен і кожна мали гідні умови реабілітації та реінтеграції, — йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА інваліди особи з інвалідністю ветерани війни оздоровлення санаторій
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