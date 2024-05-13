У Полтаві на одному з перехресть зіткнулися два легковики (уточнено)

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 13 травня, близько 11.00 у Полтаві на перехресті вулиць Гребінки та Ярошенка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними патрульних, водійка автомобіля Mercedes-Benz їхала другорядною дорогою, не зреагувала на дорожний знак та не надала перевагу в русі автомобілю ВАЗ, що рухався головною дорогою.

В результаті зіткнення автівки отримали механічні пошкодження. З водіїв ніхто не постраждав.

На водійку автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині маршрутка зіткнулася з Dacia Logan – попередньо обійшлося без постраждалих.



