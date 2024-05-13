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Надзвичайні новини

У Кременчуці знову «замінували» заклади освіти та держустанови

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 0

 

На місці працюють усі відповідні спецслужби

Сьогодні, 13 травня, у Кременчуці невідомі знову почали розсилати повідомлення про замінування закладів освіти та держустанов. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, телефонні дзвінки про замінування надійшли як в державні органи, так і на гарачі ліній кол-центрів. На місцях працюють оперативники, кінологи та вибухотехніки.

Також Анна Васенко закликала громадян не панікувати та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, останнє повідомлення про замінування закладів освіти у Кременчуці надходило 22 квітня.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей.

На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. А в січні «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: замінування
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