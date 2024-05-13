На роботі в батьків: діти співробітників Біланівського ГЗК наочно побачили підприємства Ferrexpo

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 0

Працівники Біланівського гірничо-загачувального комбінату, наймолодшого на Полтавщині, влаштували екскурсію для своїх дітей, що містила низку локацій як на Полтавському, так і на Біланівському ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.

Захопливі краєвиди кар’єру БГЗК, величезні автосамоскиди й справжній пожежний автомобіль, в кабіні якого дозволили побувати, — справили неабияке враження на малечу. Як і можливість понабирати повні кишені скарбів на оглядовому майданчику Полтавського ГЗК — зразків гірничої маси з барвистими вкрапленнями, які ще довго нагадуватимуть про чудовий день.

Найбільш вражаючою складовою екскурсії стала активна участь дітей в гасінні учбової пожежі — діти спробували викликати пожежну бригаду й побачили механізм злагоджених дій для оперативної ліквідації надзвичайної ситуації. Потому ж малечі запропонували спробувати повправлятися в умінні користуватися вогнегасником під наглядом дорослих.

Біланівський ГЗК разом з Полтавським та Єристівським ГЗК входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo, акції якої котуються на Лондонській фондовій біржі. У компанії зазначають, що готові влаштовувати подібні екскурсії й для співробітників інших підприємств.

Такі заходи сприяють тому, що діти змалку розуміють, які важливі професії в їхніх батьків. Для Ferrexpo це хороша нагода продемонструвати підростаючому поколінню переваги працевлаштування на підприємства і познайомити з умовами роботи на різних посадах, — підсумував Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК.



