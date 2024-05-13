Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

На роботі в батьків: діти співробітників Біланівського ГЗК наочно побачили підприємства Ferrexpo

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 0

 

Діти змогли посиліти у кабіні пожежного автомобіля, а також долучилися до гасіння навчальної пожежі

Працівники Біланівського гірничо-загачувального комбінату, наймолодшого на Полтавщині, влаштували екскурсію для своїх дітей, що містила низку локацій як на Полтавському, так і на Біланівському ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.
Захопливі краєвиди кар’єру БГЗК, величезні автосамоскиди й справжній пожежний автомобіль, в кабіні якого дозволили побувати, — справили неабияке враження на малечу. Як і можливість понабирати повні кишені скарбів на оглядовому майданчику Полтавського ГЗК — зразків гірничої маси з барвистими вкрапленнями, які ще довго нагадуватимуть про чудовий день.
Найбільш вражаючою складовою екскурсії стала активна участь дітей в гасінні учбової пожежі — діти спробували викликати пожежну бригаду й побачили механізм злагоджених дій для оперативної ліквідації надзвичайної ситуації. Потому ж малечі запропонували спробувати повправлятися в умінні користуватися вогнегасником під наглядом дорослих.
Біланівський ГЗК разом з Полтавським та Єристівським ГЗК входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo, акції якої котуються на Лондонській фондовій біржі. У компанії зазначають, що готові влаштовувати подібні екскурсії й для співробітників інших підприємств.

Такі заходи сприяють тому, що діти змалку розуміють, які важливі професії в їхніх батьків. Для Ferrexpo це хороша нагода продемонструвати підростаючому поколінню переваги працевлаштування на підприємства і познайомити з умовами роботи на різних посадах, — підсумував Юрій Химич, генеральний директор Біланівського ГЗК.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Біланівський ГЗК діти Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх