На роботі в батьків: діти співробітників Біланівського ГЗК наочно побачили підприємства Ferrexpo

Працівники Біланівського гірничо-загачувального комбінату, наймолодшого на Полтавщині, влаштували екскурсію для своїх дітей, що містила низку локацій як на Полтавському, так і на Біланівському ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.
Захопливі краєвиди кар’єру БГЗК, величезні автосамоскиди й справжній пожежний автомобіль, в кабіні якого дозволили побувати, — справили неабияке враження на малечу. Як і можливість понабирати повні кишені скарбів на оглядовому майданчику Полтавського ГЗК — зразків гірничої маси з барвистими вкрапленнями, які ще довго нагадуватимуть про чудовий день.
Найбільш вражаючою складовою екскурсії стала активна участь дітей в гасінні учбової пожежі — діти спробували викликати пожежну бригаду й побачили механізм злагоджених дій для оперативної ліквідації надзвичайної ситуації. Потому ж малечі запропонували спробувати повправлятися в умінні користуватися вогнегасником під наглядом дорослих.
Біланівський ГЗК разом з Полтавським та Єристівським ГЗК входять до складу залізорудної компанії Ferrexpo, акції якої котуються на Лондонській фондовій біржі. У компанії зазначають, що готові влаштовувати подібні екскурсії й для співробітників інших підприємств.
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