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Кременчук, Допомога військовим

«Наші серця біля вас». Медичні сестри Кременчука зібрали допомогу військовим, щоб разом наблизити перемогу

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 121

 

Допомогу медсестри передали бійцям 107-ї реактивної артилерійської бригади

До Міжнародного дня медичної сестри, яке відзначили 12 травня, медичні фахівці зібрали допомогу для військових 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Про це повідомляє пресслужба військової частини. 

Молодші спеціалісти з медичною освітою Кременчука провели акцію в підтримку ЗСУ. Медичні сестри та брати, акушери, фельдшери, лаборанти, рентгенлаборанти, зубні техніки поділилися частинкою свого серця з нашими військовими.

— Покликані серцем — це гасло наших молодших спеціалістів з медичною освітою. Це серце, яке б’ється біля новонародженої дитини, дорослішої дитини, біля хворого та тяжкохворого. Всі ці серця вони біля вас, а ще ці серця біля наших колег, які змінили медичну форму на військову. Бережіть себе, а ми будемо робити все для того, щоб була Перемога, — зауважила Ірина Величко, позаштатний фахівець Департаменту охорони здоров’я з медсестринства.

 

За короткий проміжок часу медики зібрали велику суму коштів, за яку придбали планшети та інструменти для ремонту техніки.

— Дякуємо вам за допомогу, яку надаєте Збройним Силам України та нашій частині. Напередодні Дня медичної сестри від усього особового складу нашої частини вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам наснаги, щоб ваші великі серця наповнювалося щастям. Разом до Перемоги! — подякував за допомогу представник військової частини.

Висловлюємо вдячність та повагу клопіткій праці медичних працівників, які рятують життя людей. Дякуємо тим, хто є надійною опорою та допомогою для наших лікарів. Тим, хто на передовій, в окопах, військових госпіталях, евакуаційних потягах, стаціонарах допомагає рятувати життя українців та з професіоналізмом і людяністю піклується про їхнє одужання.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: медики допомога ЗСУ
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