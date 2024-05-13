«Наші серця біля вас». Медичні сестри Кременчука зібрали допомогу військовим, щоб разом наблизити перемогу

До Міжнародного дня медичної сестри, яке відзначили 12 травня, медичні фахівці зібрали допомогу для військових 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. Про це повідомляє пресслужба військової частини.
Молодші спеціалісти з медичною освітою Кременчука провели акцію в підтримку ЗСУ. Медичні сестри та брати, акушери, фельдшери, лаборанти, рентгенлаборанти, зубні техніки поділилися частинкою свого серця з нашими військовими.
За короткий проміжок часу медики зібрали велику суму коштів, за яку придбали планшети та інструменти для ремонту техніки.
Висловлюємо вдячність та повагу клопіткій праці медичних працівників, які рятують життя людей. Дякуємо тим, хто є надійною опорою та допомогою для наших лікарів. Тим, хто на передовій, в окопах, військових госпіталях, евакуаційних потягах, стаціонарах допомагає рятувати життя українців та з професіоналізмом і людяністю піклується про їхнє одужання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.