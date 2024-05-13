Допомога по безробіттю в Україні: скільки платять та як її оформити

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 120

Безробітні в Україні мають право отримати грошову допомогу від держави. Для цього потрібно стати на облік до центру зайнятості.

Інформацію про те, як це зробити, повідомляють на сайті Державної служби зайнятості та в «Дії».

Допомогу по безробіттю можуть виплачувати протягом 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку термі виплат може становити 360 днів.

Для оформлення виплат потрібно отримати статус безробітного. Це можна зробити, звернувшись до найближчого центру зайнятості, або подати заявку через «Дію».

Як подати онлайн-заявку

Для цього потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису чи BankID.

Далі необхідно вибрати послугу отримання статусу безробітного.

Форма подачі заяви є двох видів – потрібно обрати стандартну чи спрощену.

Спрощеною формою можуть скористатися переселенці та особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться (велися) бойові дії та які не мають всіх документів, необхідних для отримання статусу безробітного.

За стандартною формою можуть подати заяву всі інші громадяни. Для цього будуть потрібні електронні копії документів та електронний підпис.

Мінімальний розмір допомоги безробітним наразі становить 1500 грн, а максимальний – 7100 грн. Він не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленого на 1 січня календарного року.