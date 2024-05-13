Кременчук отримає 3 млн грн на капремонт об'єкту водоканалу, що постраждав внаслідок ворожих обстрілів

Кременчуцька громада отримає 3 мільйони гривень на проведення капітального ремонту об'єкту водоканалу, що постраждав внаслідок ракетного удару. Про це стало відомо з наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 8 травня.

Об’єкт знаходиться у селі Вільна Терешківка та потребує капремонту, який дозволить відновити його роботу після ракетного удару. Загальна сума, яку отримає Кременчуцька громада за Програмою з відновлення, становить 3 млн 229 тис. грн.

Окрім цього, Кременчук також отримає 22 млн 415 грн на реконструкцію застарілих вузлів водоканалу та їх інженерних мереж. На водоочисній станції «Кременчукводоканалу» у використанні знаходиться технологічне обладнання хлорного господарства, яке не відповідає сучасним вимогам безпеки при роботі з хлором. Тож реалізація проєкту дозволить забезпечити необхідну якість питної води.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Кременчукводоканал» планує купити машину за понад 7 млн грн.