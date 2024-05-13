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Кременчук отримає 3 млн грн на капремонт об'єкту водоканалу, що постраждав внаслідок ворожих обстрілів

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 166

 

Роботи проводитимуться у селі Вільна Терешківка Кременчуцької громади

*фото ілюстративне

Кременчуцька громада отримає 3 мільйони гривень на проведення капітального ремонту об'єкту водоканалу, що постраждав внаслідок ракетного удару. Про це стало відомо з наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 8 травня.

Відремонтувати планують конструкції будівлі блоку контактних освітлювачів та внутрішніх інженерних систем і мереж «Кременчукводоканалу».

Об’єкт знаходиться у селі Вільна Терешківка та потребує капремонту, який дозволить відновити його роботу після ракетного удару. Загальна сума, яку отримає Кременчуцька громада за Програмою з відновлення, становить 3 млн 229 тис. грн. 

Окрім цього, Кременчук також отримає 22 млн 415 грн на реконструкцію застарілих вузлів водоканалу та їх інженерних мереж. На водоочисній станції «Кременчукводоканалу» у використанні знаходиться технологічне обладнання хлорного господарства, яке не відповідає сучасним вимогам безпеки при роботі з хлором. Тож реалізація проєкту дозволить забезпечити необхідну якість питної води.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Кременчукводоканал» планує купити машину за понад 7 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші ремонт водоканал Вільна Терешківка
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