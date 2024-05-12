На Кременчуччині маршрутка зіткнулася з Dacia Logan – попередньо без постраждалих

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Дорожньо-транспортна пригода з маршруткою, в якій перебували пасажири, сталася сьогодні, 12 травня, близько 13.25 в районі села Жуки Кременчуцького району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, на автодорозі «Кременчук-Хорол» автомобіль Dacia Logan під керуванням 61-річного водія зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mersedes-Benz під керуванням 58-річного водія. В маршрутному транспортному засобі перебувало 17 пасажирів. Вони всі оглянуті медиками без подальшої госпіталізації.

На водія легковика складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правоопорушення (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).