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Російська армія атакувала Миргородський район: що відомо

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 800

Постраждалих внаслідок атак немає

Ввечері 12 травня у Миргородському районі під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Сталося це приблизно о 21.00 та 21.30. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. 

Влучань у цивільну та критичну інфраструктуру не зафіксували, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі. Постраждалих також немає, додали в ОВА. 


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Автор: Телеграф Джерело фото: volynnews.com
Теги: ракетний обстріл Миргородський район
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