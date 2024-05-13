Олена Зеленська відвідала мобільний клас безпеки на Полтавщині

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 485 Коментарів: 1

З жовтня 2023 року 15 таких класів працюють у громадах України, які постраждали від повномасштабного вторгнення

Дружина президента України Олена Зеленська відвідала мобільний клас безпеки для дітей під час поїздки на Полтавщину 10 травня. Про це повідомили на телеграм-каналі Олени Зеленської.

— Була вражена тим, як професійно викладають дітям наші поліцейські та рятувальники, наскільки продуманими й інклюзивними є ці мобільні класи, — йдеться у повідомленні.

З жовтня 2023 року 15 таких класів працюють у громадах України, які постраждали від повномасштабного вторгнення.

Що відомо про мобільні класи безпеки

Мобільні класи безпеки — це транспорти, які оснащені усім необхідним для навчання дітей правилам безпечної поведінки під час війни. Працівники поліції і рятувальники розповідають про мінно-вибухові предмети, домедичну допомогу, правила поводження на воді, дорожнього руху тощо.

Мобільні класи безпеки розроблялись Нацполіцією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій спільно з ЮНІСЕФ.

За словами Зеленської, за пів року такі мобільні класи побували вже майже в 1200 закладах освіти, «а це 69 тисяч дітей, які, якщо натраплять на залишену росіянами міну, зможуть уберегтися, вижити. Такий ризик дуже великий, бо в Україні заміновано чверть територій».

Нагадаємо, 10 травня Олена Зеленська відвідала укриття у двох кременчуцьких ліцеях — сховища побудували коштом її фундації.