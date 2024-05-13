У Кременчуці горів балкон

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12 травня на балконі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Вадима Пугачова сталась пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області 13 травня.

Виклик про пожежу рятувальники отримали о 16.53. У вогні згоріла підлога, пошкодились стіни та стеля. Працівники ДСНС врятували квартиру від згорання. Про постраждалих внаслідок пожежі у службі не розповіли.