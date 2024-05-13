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Кременчук, Культура

Увічнення пам'яті славетних земляків: кременчуцьким бібліотекам присвоять імена відомих українців

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 204

 

Бібліотекам присвоять імена мовознавця Павла Житецького та дитячого письменника Всеволода Нестайка

Двом кременчуцьким бібліотекам, що розташовані на центральній вулиці міста, присвоять імена відомих українських діячів. Рішення про це ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, яка відбулася 10 травня.

Перед комісією виступила виконувачка обов’язків директора Кременчуцької міської публічної бібліотеки Тетяна Майдак.

 

За словами жінки, колектив закладу проявив ініціативу щодо перейменування двох бібліотек-філій. Важливим етапом у збереженні культурної спадщини регіону, у тому числі й Кременчука, пані Тетяна назвала увічнення пам’яті славетних земляків.

— Просимо підтримати нашу пропозицію і присвоїти бібліотеці-філії № 2 ім’я Павла Гнатовича Житецького. Він уродженець Кременчука, український мовознавець, лексикограф, педагог та громадський діяч. 

Також Тетяна Майдак ініціювала винесення на голосування пропозицію щодо присвоєння імені відомого дитячого письменника Всеволода Нестайка дитячій бібліотеці-філії № 3.

 

— Ви усі знаєте, що його твори входять до шкільної програми, ми виросли на його творі «Тореадори з Васюківки». Тому дуже прошу підтримати нашу ініціативу.

Комісія на чолі із секретарем міськради Юрієм Гриценком підтримала таке рішення колективу музичної школи та одноголосно проголосувала за присвоєння бібліотеці-філії № 2 імені Павла Житецького, а бібліотеці-філії № 3 — Всеволода Нестайка.

Нагадаємо, 10 травня комісія також ухвалила рішення про перейменування Кременчуцької дитячої музичної школи №  1 імені І.П. Чайковського на Кременчуцьку дитячу музичну школу №  1 імені М.В. Лисенка.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека-філія №2 бібліотека-філія №3
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