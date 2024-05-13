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Майже 81 тисяча мешканців Полтавщини у травні отримали соціальну допомогу на 187 млн грн

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 121

  

Щомісячно в області нараховують 17 видів державних соціальних допомог

Державна соціальна допомога є важливим аспектом підтримки громадян. У травні майже 81 тисяча мешканців Полтавщини отримає виплати на 187 млн грн.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, щомісячно в області нараховують 17 видів допомог.

Їх надають:

  • 20,8 тис. громадян – при народженні дитини;
  • 18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
  • 9,1 тис. жителів – компенсацію за пільгове забезпечення продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • 7,3 тис. малозабезпечених сімей;
  • 7,1 тис. тих, хто не має права на пенсію, та людей з інвалідністю;
  • 6,8 тис. мешканців – на догляд;
  • 5 тис. людей – на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях.
- Зарахування коштів проведено через банки цього тижня для 78% одержувачів. Через «Укрпошту» виплати здійснюватимуть до 25 травня. Продовжуємо допомагати всім, хто цього потребує, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Філіп Пронін соціальні виплати Соціальна допомога
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