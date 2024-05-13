Майже 81 тисяча мешканців Полтавщини у травні отримали соціальну допомогу на 187 млн грн

Щомісячно в області нараховують 17 видів державних соціальних допомог
Державна соціальна допомога є важливим аспектом підтримки громадян. У травні майже 81 тисяча мешканців Полтавщини отримає виплати на 187 млн грн.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, щомісячно в області нараховують 17 видів допомог.
Їх надають:
- 20,8 тис. громадян – при народженні дитини;
- 18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;
- 9,1 тис. жителів – компенсацію за пільгове забезпечення продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 7,3 тис. малозабезпечених сімей;
- 7,1 тис. тих, хто не має права на пенсію, та людей з інвалідністю;
- 6,8 тис. мешканців – на догляд;
- 5 тис. людей – на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях.
- Зарахування коштів проведено через банки цього тижня для 78% одержувачів. Через «Укрпошту» виплати здійснюватимуть до 25 травня. Продовжуємо допомагати всім, хто цього потребує, - йдеться у повідомленні.
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