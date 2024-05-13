Майже 81 тисяча мешканців Полтавщини у травні отримали соціальну допомогу на 187 млн грн

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Державна соціальна допомога є важливим аспектом підтримки громадян. У травні майже 81 тисяча мешканців Полтавщини отримає виплати на 187 млн грн.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, щомісячно в області нараховують 17 видів допомог.

Їх надають:

20,8 тис. громадян – при народженні дитини;

18,9 тис. людей з інвалідністю з дитинства;

9,1 тис. жителів – компенсацію за пільгове забезпечення продуктами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

7,3 тис. малозабезпечених сімей;

7,1 тис. тих, хто не має права на пенсію, та людей з інвалідністю;

6,8 тис. мешканців – на догляд;

5 тис. людей – на дітей, які виховуються у багатодітних сімʼях.

- Зарахування коштів проведено через банки цього тижня для 78% одержувачів. Через «Укрпошту» виплати здійснюватимуть до 25 травня. Продовжуємо допомагати всім, хто цього потребує, - йдеться у повідомленні.