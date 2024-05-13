На Полтавщині завершують сіяти соняшник і кукурудзу: що відомо про темпи посівної

Аграрії Полтавщини станом на 12 травня засіяли понад 1 млн га площ. Це 80% від запланованого. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.
За його словами, в області завершують сіяти соняшник і кукурудзу, продовжують – сою, просо і гречку.
Нагадаємо, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на у Кременчуцькому районі виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.
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