На Полтавщині завершують сіяти соняшник і кукурудзу: що відомо про темпи посівної

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 93

Темпи посівної зросли у порівнянні з аналогічним періодом торік

Аграрії Полтавщини станом на 12 травня засіяли понад 1 млн га площ. Це 80% від запланованого. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.

— Значно вищі темпи, ніж торік. На понад 250 тис. га більше, ніж за аналогічний період минулого року, — йдеться у повідомленні.

За його словами, в області завершують сіяти соняшник і кукурудзу, продовжують – сою, просо і гречку.

Нагадаємо, 11 квітня, в рамках брифінгу у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації її очільник Олег Лєднік розповів про завершення посівної на Кременчуччині. Раніше Лєднік заявляв, що на у Кременчуцькому районі виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв.