На Кременчуччині невідомі підпалили катер Держекоінспекції

На території Сулинського заказника на Кременчуччині невідомі підпалили катер Державної екологічної інспекції. Про це повідомили у пресслужбі відомства 11 травня.
Спочатку співробітники Держекоінспекції виявили, що катер «Еко Рейд 4» зник зі свого місця стоянки. А невдовзі його виявили підпаленим на воді поруч із берегом. Внаслідок пожежі згоріли двигун та обладнання.
Лише протягом останнього місяця інспектори разом із поліцією вилучили близько двохсот браконьєрських сіток, десятки ятерів та раколовок загальною довжиною біля 13 кілометрів. Сотні екземплярів нерестової риби було повернуто у природне середовище, а біля двох тон риби спрямовано на користь держави.
Також у Держекоінспекції повідомляють, що за результатами рейдів затримали десятки порушників, а загальну суму шкоди від браконьєрства оцінили у 27,5 млн гривень. Системні заходи Держекоінспекції та Національної поліції спрямовані на подальшу боротьбу з браконьєрством під час нерестової заборони.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії за фактом підпалу катера.
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