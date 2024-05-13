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Надзвичайні новини

На Кременчуччині невідомі підпалили катер Держекоінспекції

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 140 Коментарів: 2

 

Правоохоронці проводять слідчі дії

На території Сулинського заказника на Кременчуччині невідомі підпалили катер Державної екологічної інспекції. Про це повідомили у пресслужбі відомства 11 травня.

Спочатку співробітники Держекоінспекції виявили, що катер «Еко Рейд 4» зник зі свого місця стоянки. А невдовзі його виявили підпаленим на воді поруч із берегом. Внаслідок пожежі згоріли двигун та обладнання.

 

Ця подія є наочним прикладом принципової позиції Держекоінспекції Центрального округу в боротьбі з браконьєрством у Сулинському заказнику, — повідомляють у Держекоінспекції.

Лише протягом останнього місяця інспектори разом із поліцією вилучили близько двохсот браконьєрських сіток, десятки ятерів та раколовок загальною довжиною біля 13 кілометрів. Сотні екземплярів нерестової риби було повернуто у природне середовище, а біля двох тон риби спрямовано на користь держави. 

Також у Держекоінспекції повідомляють, що за результатами рейдів затримали десятки порушників, а загальну суму шкоди від браконьєрства оцінили у 27,5 млн гривень. Системні заходи Держекоінспекції та Національної поліції спрямовані на подальшу боротьбу з браконьєрством під час нерестової заборони.

Шкоду довкіллю і майну завдають не тільки російські агресори, а й внутрішні вороги, зокрема браконьєри, тому оберігаємо наше довкілля для майбутніх поколінь українців, — додади у Держекоінспекції.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії за фактом підпалу катера.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Держекоінспекція
Теги: Держекоінспекція катер підпал браконьєри
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Коментарі: 2

4 398
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:55

А де інспектори були? 


0 0
936
Andron777:
Сьогодні, 10:13

Цитата: zzzzzz

А де інспектори були? 

Бухали мабуть...


0 0

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