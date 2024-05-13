Кременчужанин став чемпіоном України з кікбоксингу WAKO

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 57

Учень спортивного ліцею переміг у розділі кік-лайт та лайт-контакт

Кременчуцький спортсмен Денис Яковенко двічі посів перше місце на чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO і отримав золоту медаль. Про це повідомили на facebook-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного 13 травня.

Учень спортивного ліцею переміг у розділі кік-лайт та лайт-контакт, розповіли на сторінці. Спортсмена готував тренер Сергій Леоненко. Змагання відбулись у Броварах і тривали з 10 по 12 травня.