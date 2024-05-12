Команда тхеквондистів з Кременчука виборола 9 медалів на Відкритому чемпіонаті Полтавської області

Усього в змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів – усі кременчужани повернулися додому з медалями
10-11 травня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат Полтавської області з тхеквондо (ВТФ). У змаганнях брали участь спортсмени з Полтави, Кременчука, інших міст нашої області, а також тхеквондисти з Харківської, Сумської та інших областей. Загалом, в турнірі взяли участь понад 300 спортсменів з 8 міст України.
Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.
Кременчук представляли 9 спортсменів. Усі вони повернулися з нагородами.
1 місце вибороли:
2 місце:
3 місце
Вітаємо наших спортсменів!
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