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Команда тхеквондистів з Кременчука виборола 9 медалів на Відкритому чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 155

 

Усього в змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів – усі кременчужани повернулися додому з медалями

10-11 травня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат Полтавської області з тхеквондо (ВТФ). У змаганнях брали участь спортсмени з Полтави, Кременчука, інших міст нашої області, а також тхеквондисти з Харківської, Сумської та інших областей. Загалом, в турнірі взяли участь понад 300 спортсменів з 8 міст України.

Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.

Кременчук представляли 9 спортсменів. Усі вони повернулися з нагородами.

1 місце вибороли:

  • Смірнов Олександр
  • Наконечний Єгор
  • Михайлова Аміна
  • Гудзь Софія
  • Бузанаков Іван
  • Джавахішвилі Артем

2 місце:

  • Коробка Марія
  • Кибкало Віталій

3 місце

  • Косарєв Степан
- Усі 9 приїхали з нагородами. Дякую Тренерам за підготовку спортсменів. Дякую ЗСУ за можливість тренуватися і змагатися, - наголосив Олександр Березянський.

Вітаємо наших спортсменів!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: тхеквондо чемпіонат Полтавщини медалі
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