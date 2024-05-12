Команда тхеквондистів з Кременчука виборола 9 медалів на Відкритому чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 155

10-11 травня у Полтаві відбувся Відкритий чемпіонат Полтавської області з тхеквондо (ВТФ). У змаганнях брали участь спортсмени з Полтави, Кременчука, інших міст нашої області, а також тхеквондисти з Харківської, Сумської та інших областей. Загалом, в турнірі взяли участь понад 300 спортсменів з 8 міст України.

Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.

Кременчук представляли 9 спортсменів. Усі вони повернулися з нагородами.

1 місце вибороли:

Смірнов Олександр

Наконечний Єгор

Михайлова Аміна

Гудзь Софія

Бузанаков Іван

Джавахішвилі Артем

2 місце:

Коробка Марія

Кибкало Віталій

3 місце

Косарєв Степан

- Усі 9 приїхали з нагородами. Дякую Тренерам за підготовку спортсменів. Дякую ЗСУ за можливість тренуватися і змагатися, - наголосив Олександр Березянський.

Вітаємо наших спортсменів!