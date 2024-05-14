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Чи будуть їздити тролейбуси з Кременчука до Горішніх Плавнів: ЦТС помилився

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 689

 

В інтернеті буває багато інформації, якій не можна довіряти

З Кременчука запускають тролейбусний маршрут на Горішні Плавні. Таку новину сьогодні, 14 травня, опублікував Центр транспортних стратегій (ЦТС), зазначивши, що попередньо на маршрут курсуватиме 6 тролейбусів. Центр навіть зазначив, що новий маршрут отримає номер № 12 ГП+.

«Кременчуцький Телеграф» перевірив цю інформацію, зателефонувавши директору КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» Олександру Вертюху.

— Поки таке питання не стоїть. У підприємства для організації такого маршруту немає технічних можливостей, — відповів керівник підприємства.

За його словами, КТУ організувало постійне тролейбусне сполучення з селом Потоки, яке входить до складу Кременчуцької територіальної громади. І планів, щодо організації нових тролейбусних маршрутів до інших сусідніх населених пунктів, у КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» поки немає.

Нагадаємо, на сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 22 грудня, депутати затвердили угоду про передачу позики на 7,6 млн євро та місцеву гарантію повернення цих коштів. Угода була укладена Міністерством фінансів, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Кременчуцькою міською радою та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана».

На питання «Кременчуцького Телеграфа» директор КТУ Олександр Вертюх розповів, що за ці кошти планується придбати близько 20 тролейбусів з автономним ходом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: КТУ тролейбуси тролейбусне управління тролейбуси з АХ Горішні Плавні
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