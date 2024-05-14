У Кременчуці погасили конверти із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»

Сім нових конвертів завершили серію з 30 конвертів, присвячену співпраці та дружбі Кременчука з Литвою
Сьогодні, 14 травня, у приміщенні головного поштамту Кременчука відбулося урочисте погашення конвертів із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»
Захід присвятили Дню Установчих зборів Литовської Республіки, який святкується 15 травня. Це вже третя подібна церемонія погашення колекційних конвертів серії «Відомі литовці — друзі Кременчука».
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України, нові конверти присвячені литовцям:
Проєкт здійснюється Міжнародним центром ім. Вітовта (Андрій Мельник та Дмитро Кавунник) в співпраці зі Спілкою філателістів Кременчука, яку очолює Володимир Скляр.
Раніше ми писали про те, що у Кременчуці погасили конверт із зображенням картини юної художниці Яніни Базавлук.
Нагадаємо, наприкінці січня Кременчуцьке товариство філателістів випустило іменні конверти з нагоди ювілею заслуженого працівника освіти Івана Максака.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.