У Кременчуці погасили конверти із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»

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Сім нових конвертів завершили серію з 30 конвертів, присвячену співпраці та дружбі Кременчука з Литвою

Сьогодні, 14 травня, у приміщенні головного поштамту Кременчука відбулося урочисте погашення конвертів із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»

Захід присвятили Дню Установчих зборів Литовської Республіки, який святкується 15 травня. Це вже третя подібна церемонія погашення колекційних конвертів серії «Відомі литовці — друзі Кременчука».

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України, нові конверти присвячені литовцям:

Вітаутасу Григоравічусу, меру міста Алітус (2015-2019 рр.),

Оні Балевичуті, депутату міської ради м. Алітус,

Римантасу Шегжде, литовському дипломату,

Лорете Скрубієні, художнику, директору Алітуського театру ляльок,

Егідію Лукшису, відомому литовському музикантові,

Реде Бразіті, відомому фотомайстру та фотохудожниці,

Ліні Гудієні, члену Правління ARENSglobal.

— Всі ці люди — щирі друзі Кременчука, які співпрацюють із нашим містом. Історія нашої дружби з Литвою, Алітусом тепер збережена в історії, у філателії, — зазначив Андрій Васильович.

Проєкт здійснюється Міжнародним центром ім. Вітовта (Андрій Мельник та Дмитро Кавунник) в співпраці зі Спілкою філателістів Кременчука, яку очолює Володимир Скляр.

Раніше ми писали про те, що у Кременчуці погасили конверт із зображенням картини юної художниці Яніни Базавлук.

Нагадаємо, наприкінці січня Кременчуцьке товариство філателістів випустило іменні конверти з нагоди ювілею заслуженого працівника освіти Івана Максака.