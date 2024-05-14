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У Кременчуці погасили конверти із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 111

 

Сім нових конвертів завершили серію з 30 конвертів, присвячену співпраці та дружбі Кременчука з Литвою

Сьогодні, 14 травня, у приміщенні головного поштамту Кременчука відбулося урочисте погашення конвертів із серії «Видатні литовці — друзі Кременчука»

Захід присвятили Дню Установчих зборів Литовської Республіки, який святкується 15 травня. Це вже третя подібна церемонія погашення колекційних конвертів серії «Відомі литовці — друзі Кременчука».

  

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України, нові конверти присвячені литовцям:

  • Вітаутасу Григоравічусу, меру міста Алітус (2015-2019 рр.),
  • Оні Балевичуті, депутату міської ради м. Алітус,
  • Римантасу Шегжде, литовському дипломату,
  • Лорете Скрубієні, художнику, директору Алітуського театру ляльок,
  • Егідію Лукшису, відомому литовському музикантові,
  • Реде Бразіті, відомому фотомайстру та фотохудожниці,
  • Ліні Гудієні, члену Правління ARENSglobal.

 

— Всі ці люди — щирі друзі Кременчука, які співпрацюють із нашим містом. Історія нашої дружби з Литвою, Алітусом тепер збережена в історії, у філателії, — зазначив Андрій Васильович.

Проєкт здійснюється Міжнародним центром ім. Вітовта (Андрій Мельник та Дмитро Кавунник) в співпраці зі Спілкою філателістів Кременчука, яку очолює Володимир Скляр.

Раніше ми писали про те, що у Кременчуці погасили конверт із зображенням картини юної художниці Яніни Базавлук.

Нагадаємо, наприкінці січня Кременчуцьке товариство філателістів випустило іменні конверти з нагоди ювілею заслуженого працівника освіти Івана Максака.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: марки філателія Литва-Кременчук погашення марок
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