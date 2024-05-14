Юна спортсменка з Кременчука здобула «срібло» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 106

Марія Грак, учениця 6 класу Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного, виборола срібну медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики у Житомирі, який проходив 11-12 травня. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Змагання відбувалися в дисципліні чотириборства серед спортсменів 2011-2012 років народження.

Підготувала Марію до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, що нещодавно Марія посіла III місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики в Ужгороді.