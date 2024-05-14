Юна спортсменка з Кременчука здобула «срібло» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Марія Грак, учениця 6 класу Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного, виборола срібну медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики у Житомирі, який проходив 11-12 травня. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Змагання відбувалися в дисципліні чотириборства серед спортсменів 2011-2012 років народження.
Підготувала Марію до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, що нещодавно Марія посіла III місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики в Ужгороді.
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