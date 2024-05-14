Більшість українців розуміють необхідність підвищення тарифів на електроенергію для ремонту інфраструктури — соцопитування

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Дві третини опитаних респондентів вважають, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави

На тлі масованих ударів Росії по українським енергетичним об’єктам, Соціологічною групою «Рейтинг» було проведене опитування щодо роботи енергетичного комплексу України, спрямоване на дослідження обізнаності, оцінок та планів українців щодо енергоспоживання.

Понад половина (55%) українців із розумінням ставиться до підвищення тарифів на електроенергію з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6-8 травня.

— 45% опитаних вважають, що для забезпечення ремонтної кампанії можуть бути підвищені тарифи на електроенергію з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства. Ще 10 % — що тариф варто підвищити всім споживачам. Разом з тим, 40% вважають, що підвищувати тарифи не треба, навіть за умов погіршення ситуації з електропостачанням, — йдеться в пресрелізі за результатами опитування.

Дві третини респондентів (67%) погоджується з тим, що в разі підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Понад чверть (26%) із цим не згодна.

При цьому 70% опитаних вважають, що торішнє підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 15% відповіли, що відновлено на недостатньому рівні, а 2% — що не було відновлено взагалі.

На думку 41% респондентів, усю енергетичну інфраструктуру потрібно відновлювати вже зараз. 52% вважають, що наразі відновлювати потрібно тільки найважливіші об'єкти, а решту — після війни. Ще 3% дотримуються думки, що будь-яке відновлення потрібно відкласти на післявоєнний період.

Третина опитаних (35%) вважає, що енергетична інфраструктура України повністю витримує виклики у формі ракетних ударів, більшість (56%) — вважає, що витримує частково, 4% оцінюють ситуацію як критичну.

Для 54% опитаних респондентів ситуація з безперервним електропостачанням є скоріше хорошою, відключення не відбуваються. 41% опитаних зазначив, що відключення відбуваються зрідка. Про погану ситуацію заявили 4% опитаних.

Дві третини опитаних зазначили, що стабільне забезпечення електроенергією важливе для них, проте є можливість терпіти короткочасні перебої. Ще 27% зазначили, що стабільне енергозабезпечення надзвичайно важливе для них. Лише 7% відповіли, що стабільне енергозабезпечення не важливе і вони готові терпіти тривалі перебої.

Опитування проводили серед 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Результати зважені з використанням актуальних даних Держстатистики. Похибка репрезентативності дослідження — не більше ніж 2,8%.

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 8 травня обстріляла українські енергооб'єкти у 6 областях — зокрема, Полтавської та Кіровоградської.

Були влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. У сусідній Світловодській громаді руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії.

У зв’язку з цим диспетчерський центр «Укренерго» повідомив про вимушене обмеження енергопостачання промисловості та бізнесу з 18.00 до 23.00 через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти.