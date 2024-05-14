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Які аналізи необхідно робити щороку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 0

 

Про стан здоров'я розкажуть результати аналізів

Метою періодичного медичного обстеження здоров’я є профілактика та виявлення поширених хронічних та онкологічних захворювань. Ці аналізи необхідно робити щороку, щоб не пропустити небезпечну хворобу.

Загальний аналіз крові та сечі

Дослідження, яке дозволить дізнатися про роботу сечостатевої системи та загальний стан організму, виключивши можливі запальні процеси.

Аналіз крові на цукор та холестерин

Контроль рівня глюкози в крові допоможе уникнути такого небезпечного захворювання, як цукровий діабет, а контроль рівня холестерину позбавить вас від утворення холестеринових бляшок у судинах та каменів у жовчному міхурі.

Біохімічний аналіз крові

Дослідження, за допомогою якого можна дізнатися про роботу печінки, нирок та жовчовивідних проток. Завдяки йому лікарю простіше призначити необхідну терапію у разі хвороби.

Електрокардіограма покаже, як працює серце.

Флюорографія дозволяє виключити хвороби легень.

Аналізи на ВІЛ, гепатити та сифіліс

Усі користуються послугами стоматологів, косметологів, роблять манікюр, татуаж чи татуювання. Заразитися можна через нестерильні інструменти, тож краще робити ці аналізи щороку.

Гінеколог та мамолог для жінок

Щорічний огляд у гінеколога має включати ще УЗД малого таза та кольпоскопію — це допоможе дізнатися більше про жіноче здоров’я, що дозволить запобігти виникненню гінекологічних хвороб.

Уролог для чоловіків

Необхідно для перевірки чоловічої сечостатевої системи та для УЗД передміхурової залози.

Гормони щитоподібної

Аналіз крові на тиреотропний гормон дозволить дізнатися про його рівень у крові людини, щоб виключити гіпотиреоз та тиреотоксикоз, а УЗД потрібно для того, щоб мати уявлення про стан щитоподібної залози.

Також усім після 45 років слід щороку робити маркер на онкологію: жінкам —  молочних залоз та яєчників, а чоловікам — передміхурової залози.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: аналізи здоров'я аналіз крові
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