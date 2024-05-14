Які аналізи необхідно робити щороку

Метою періодичного медичного обстеження здоров’я є профілактика та виявлення поширених хронічних та онкологічних захворювань. Ці аналізи необхідно робити щороку, щоб не пропустити небезпечну хворобу.
Дослідження, яке дозволить дізнатися про роботу сечостатевої системи та загальний стан організму, виключивши можливі запальні процеси.
Контроль рівня глюкози в крові допоможе уникнути такого небезпечного захворювання, як цукровий діабет, а контроль рівня холестерину позбавить вас від утворення холестеринових бляшок у судинах та каменів у жовчному міхурі.
Дослідження, за допомогою якого можна дізнатися про роботу печінки, нирок та жовчовивідних проток. Завдяки йому лікарю простіше призначити необхідну терапію у разі хвороби.
Електрокардіограма покаже, як працює серце.
Флюорографія дозволяє виключити хвороби легень.
Усі користуються послугами стоматологів, косметологів, роблять манікюр, татуаж чи татуювання. Заразитися можна через нестерильні інструменти, тож краще робити ці аналізи щороку.
Щорічний огляд у гінеколога має включати ще УЗД малого таза та кольпоскопію — це допоможе дізнатися більше про жіноче здоров’я, що дозволить запобігти виникненню гінекологічних хвороб.
Необхідно для перевірки чоловічої сечостатевої системи та для УЗД передміхурової залози.
Аналіз крові на тиреотропний гормон дозволить дізнатися про його рівень у крові людини, щоб виключити гіпотиреоз та тиреотоксикоз, а УЗД потрібно для того, щоб мати уявлення про стан щитоподібної залози.
Також усім після 45 років слід щороку робити маркер на онкологію: жінкам — молочних залоз та яєчників, а чоловікам — передміхурової залози.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.