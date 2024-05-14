Військового з Горішніх Плавнів посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Військовослужбовець з Горішніх Плавнів Сергій Середа посмертно отримав орден «За мужність» III ступеня. Він мав звання молодшого сержанта. Про це повідомили на facebook-сторінці Горішньоплавнівської міської ради 14 травня.

Нагороду Сергій Середа отримав за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, вказано в указі президента України № 323/2024.

Сергій Середа загинув на Запорізькому напрямку. Військового поховали 22 вересня 2023 року у Горішніх Плавнях.