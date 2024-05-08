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Бізнес/Робота, Відключення світла

«Укренерго» обмежує енергопостачання промисловості та бізнесу через дефіцит електроенергії

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 203

Закликають усіх споживати електроенергію ощадливо

Диспетчерський центр «Укренерго» повідомляє про вимушене обмеження енергопостачання промисловості та бізнесу з 18.00 до 23.00 через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти. Обсяг обмежень буде розподілено рівномірно між всіма регіонами, повідомляє пресслужба «Укренерго».

Увага! Якщо споживання електроенергії ввечері продовжить зростати, «Укренерго» буде змушене застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні.

Рекомендації для побутових споживачів:

  • Не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно.
  • Перенесіть прання на ніч.
  • Вимикайте світло у порожніх приміщеннях.

Рекомендації для бізнесу та промисловості:

  • Зменшіть освітлення торгівельних залів.
  • Обмежте використання енергоємного обладнання.
  • Перегляньте виробничі процеси.
  • Максимально залучайте імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 8 та 9 травня буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів:

  • 8 травня з 13.00 до 17.00;
  • 9 травня з 5.00 до 15.00.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго Полтаваобленерго відключення електроенергії
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