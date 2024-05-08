«Укренерго» обмежує енергопостачання промисловості та бізнесу через дефіцит електроенергії

Диспетчерський центр «Укренерго» повідомляє про вимушене обмеження енергопостачання промисловості та бізнесу з 18.00 до 23.00 через дефіцит електроенергії, викликаний масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергетичні об'єкти. Обсяг обмежень буде розподілено рівномірно між всіма регіонами, повідомляє пресслужба «Укренерго».
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Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 8 та 9 травня буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів:
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