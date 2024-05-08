Літнє оздоровлення дитини. Що каже кременчуцька влада на прохання дитячих садків забирати дітей на літо

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 447

Батьки кажуть, що дитсадки просять їх не водити дітей влітку місяць-два, а залишати вдома «на оздоровлення»

Дитячі садки влітку у Кременчуці працюватимуть у штатному режимі. Втім, кількість груп на сезон може зменшитись, якщо батьки братимуть дітей на літнє оздоровлення без відвідування закладу. Про це повідомила заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова 8 травня.

Депутатка Кременчуцької міської ради Лариса Гориславець на своїй Facebook-сторінці розповіла, що до неї звертались місцеві жителі, які заявили, що »у кременчуцьких дитсадках просять не водити дітей улітку місяць-два, а залишати вдома «на оздоровлення». Таке прохання заклади пояснюють тим, що »вихователі теж мають право на відпустку, тому батьки повинні обрати хоча б місяць, щоб не водити дитину в дитячий садок».

— Садочки закриватись точно не будуть. Графік відпусток (вихователів — ред.) буде узгоджений, чергові групи залишатимуться працювати, — сказала Ольга Усанова.

Нагадаємо, станом на 1 травня дитячі садочки Кременчука можуть прийняти ще 146 дітей.