Кременчуцькі дитсадки можуть прийняти ще 146 дошкільнят

Наразі дитячі садочки Кременчука можуть прийняти ще 146 дошкільнят. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
134 вільних місця у садочках, які працюють у режимі повного дня та забезпечують дітей триразовим харчуванням:
Ще 12 вільних місць є у садочках з короткотривалим перебуванням у 2 зміни з другим сніданком або підвечірком (залежно від зміни):
Дитячий садок № 82 набирає дітей від 2-х років. Усі інші садочки запрошують до себе вихованців від 3-х років.
Для запису дитини в садок або дізнатися більше інформації, необхідно зв'язатися з керівниками садочків.
Нагадаємо, станом на 1 березня відвідуваність дитсадків у Кременчуці складала 50-60%.
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