Кременчуцькі дитсадки можуть прийняти ще 146 дошкільнят

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 269

Із них 134 місця — у садочках із перебуванням на повний день

Наразі дитячі садочки Кременчука можуть прийняти ще 146 дошкільнят. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

134 вільних місця у садочках, які працюють у режимі повного дня та забезпечують дітей триразовим харчуванням:

ЗДО № 64 — 16 місць;

ЗДО № 10 — 15 місць;

ЗДО № 12, 50, 78, 80 та дошкільний підрозділ гімназії № 7 — по 10 місць в кожному;

ЗДО № 82, 63 — по 6 місць в кожному;

ЗДО № 3, 6, 25, 28, 58, 60 — по 5 місць в кожному;

ЗДО № 13 (на базі гімназії № 23) — 4 місця;

ЗДО № 61, 65, 74 — по 2 місця в кожному;

дошкільний підрозділ гімназії № 21 — 1 місце.

Ще 12 вільних місць є у садочках з короткотривалим перебуванням у 2 зміни з другим сніданком або підвечірком (залежно від зміни):

ЗДО № 26 — 6 місць (II зміна);

ЗДО № 41 — 2 місця (І зміна), 3 місця (II зміна);

ЗДО № 62 — 1 місце (І зміна).

Дитячий садок № 82 набирає дітей від 2-х років. Усі інші садочки запрошують до себе вихованців від 3-х років.

Для запису дитини в садок або дізнатися більше інформації, необхідно зв'язатися з керівниками садочків.

Нагадаємо, станом на 1 березня відвідуваність дитсадків у Кременчуці складала 50-60%.