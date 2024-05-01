Полеглого військового із Горішніх Плавнів нагородили орденом Богдана Хмельницького

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Загинув військовий у червні 2022 року на Донеччині

Полеглого лейтенанта із Горішніх Плавнів Олексія Яцкова посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський учора, 30 квітня.

Народився військовий у Сімферополі, навчався у Дніпрі. З 2009 року працював на підприємствах компанії Ferrexpo — спочатку на Полтавському ГЗК, а потім на Єристівському ГЗК — майстром гірничим у кар'єрі.

13 березня 2022 року Олексій Яцков став на захист України в лавах Збройних сил України, а 5 червня чоловік загинув від поранень, отриманих у боях в Донецькій області.

Державною нагородою полеглого воїна відзначили за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Нагадаємо, нещодавно орден Богдана Хмельницького III ступеня отримав 19-річний військовий із Кременчуччини Володимир Тімохін.