Завдяки комунальникам Горішні Плавні набувають весняної краси

Щодня здійснюється прибирання скверів, парків, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара, території навколо паркового озера, газонів, очищення від сміття урн, а також їх фарбування, вирівнювання, заміна у разі необхідності
Горішньоплавнівське комунальне підприємство «СпецЕко» виконує комплекс заходів з утримання зелених насаджень. Зокрема, чистять від опалого листя і сміття газони і клумби, підсівають газони, використовують декоративні рослини у ландшафтному дизайні. А ще обробляють насадження від шкідників і хвороб біопрепаратами, упорядковують архітектурні форми і споруди. Про роботу комунальників — у статті видання «Хроніки тижня».
Триває активна фаза весняного сезону з виконання комплексу заходів зі збереження й розвитку зелених зон міста. «Перш за все спеціалістами дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» виконується підсівання трави на міських газонах», — зазначила начальниця дільниці Юлія Гаврилюк. За її словами, вже засіяно газон по вул. Гірників в районі нового магазину «Маркетопт», а також окремі невеликі ділянки по цій же вулиці та по вул. Добровольського.
Виконані значні роботи з пересівання великої за розміром ділянки газону в районі будинку №54 по проспекту Героїв Дніпра, де минулоріч виконувалися роботи з капітального ремонту тепломережі.
Аналогічні роботи, зауважила вона, виконано на ділянці газону в районі будинку №36 також по проспекту Героїв Дніпра після виконання ремонтних робіт на тепломережі. Крім цього, там засадили прогалини в живій огорожі між газоном і тротуаром саджанцями спіреї.
Саджанці спіреї, вказала вона, брали в тих місцях, де змінювали ландшафт або де були поодинокі кущі, чи з насаджень, що потребували омолодження.
Живу огорожу зі спіреї також зробили напроти пам’ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Також здійснено обрізку і пересаджування групами кущів спіреї з обох боків проспекту Героїв Дніпра від скверу Ferrexpo і ринку до вул. Миру.
Силами спеціалістів дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» виконано сезонну обрізку для формування крон дерев, таких як катальпа, софора. А також розкриття лунок троянд, обрізку пагонів кущів біля будівлі міської ради, Палацу культури і творчості, меморіалу «Вічний вогонь». Крім того, завершено формування лунок навколо молодих дерев по вулицях Гірників, Молодіжній, Конституції, Миру, Набережній, у сквері Ferrexpo та вздовж доріжки у напрямку Свято-Миколаївського собору. Виконано профілактичну обробку зелених насаджень від шкідників і хвороб біологічними фунгіцидами та інсектицидами, мідним купоросом.
Продовжуються заходи з очищення від піску і сміття доріг і тротуарів, прибирання опалого листя, гілок і сухої трави з клумб і газонів, із видалення сухих кущів і дерев. Тривають роботи з вичищення від сухої трави газонів у сквері Ferrexpo.
Щодня здійснюється прибирання скверів, парків, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара, території навколо паркового озера, газонів, очищення від сміття урн, а також їх фарбування, вирівнювання, заміна у разі необхідності. Наразі здійснюється підготовка до ремонту і фарбування лавок, огорож, малих архітектурних споруд на дитячих майданчиках, автобусних зупинках, наведення порядку біля пам’ятників, встановлених у мікрорайонах приватної забудови, Дмитрівському і Східному старостинських округах.
Зокрема, у Келеберді неподалік Спасо-Преображенського храму відремонтовано доріжку, сходинки біля пам’ятника Тарасу Бульбі. Виконано поточний ремонт пам’ятників загиблим у Другій світовій війні у Салівці та Келеберді. Оновлено деяке обладнання на спортивно-ігровому майданчику в Григоро-Бригадирівці.
Очільниця дільниці озеленення зауважила, що комунальному підприємству не вистачає прибиральників вулиць і зелених зон. Вона закликала берегти працю працівників, підтримувати прагнення міської адміністрації «забезпечувати красу, чистоту й порядок у громаді».
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