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Завдяки комунальникам Горішні Плавні набувають весняної краси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 224 Партнерський проєкт

Щодня здійснюється прибирання скверів, парків, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара, території навколо паркового озера, газонів, очищення від сміття урн, а також їх фарбування, вирівнювання, заміна у разі необхідності

Горішньоплавнівське комунальне підприємство «СпецЕко» виконує комплекс заходів з утримання зелених насаджень. Зокрема, чистять від опалого листя і сміття газони і клумби, підсівають газони, використовують декоративні рослини у ландшафтному дизайні. А ще обробляють насадження від шкідників і хвороб біопрепаратами, упорядковують архітектурні форми і споруди. Про роботу комунальників — у статті видання «Хроніки тижня».

Триває активна фаза весняного сезону з виконання комплексу заходів зі збереження й розвитку зелених зон міста. «Перш за все спеціалістами дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» виконується підсівання трави на міських газонах», — зазначила начальниця дільниці Юлія Гаврилюк. За її словами, вже засіяно газон по вул. Гірників в районі нового магазину «Маркетопт», а також окремі невеликі ділянки по цій же вулиці та по вул. Добровольського.

Виконані значні роботи з пересівання великої за розміром ділянки газону в районі будинку №54 по проспекту Героїв Дніпра, де минулоріч виконувалися роботи з капітального ремонту тепломережі.

«Спочатку ми вивезли непридатний грунт, а потім завезли чорнозем, який спланували і розпушили. Потім засіяли це місце заново та ущільнили грунт за допомогою ручного катка, що дозволяє довше зберегти потрібну вологу у верхньому шарі грунту», — розповіла Юлія Гаврилюк.

Аналогічні роботи, зауважила вона, виконано на ділянці газону в районі будинку №36 також по проспекту Героїв Дніпра після виконання ремонтних робіт на тепломережі. Крім цього, там засадили прогалини в живій огорожі між газоном і тротуаром саджанцями спіреї.

«Пусті місця в живій огорожі з’явилися завдяки пішоходам, які влаштовують переходи у непризначених для цього місцях, де заманеться», — наголосила Юлія Гаврилюк.

Саджанці спіреї, вказала вона, брали в тих місцях, де змінювали ландшафт або де були поодинокі кущі, чи з насаджень, що потребували омолодження.

Живу огорожу зі спіреї також зробили напроти пам’ятного знаку жертвам аварії на Чорнобильській АЕС. Також здійснено обрізку і пересаджування групами кущів спіреї з обох боків проспекту Героїв Дніпра від скверу Ferrexpo і ринку до вул. Миру.

«Таким чином прикрасили ландшафт декоративними кущами. У планах зробити живу огорожу вздовж одного з майданчиків для паркування в районі вул. Добровольського, — зазначила Юлія Гаврилюк. — Також висадили живці верби Матсудана на території між дитячими садками «Казка» і колишнім «Теремком», у сквері Ferrexpo та по проспекту Героїв Дніпра. Висадили живці самшиту у сквері «Першопрохідників», біля стели «Хто загинув за Дніпро, буде жити вічно», у Парку культури і відпочинку».

Силами спеціалістів дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» виконано сезонну обрізку для формування крон дерев, таких як катальпа, софора. А також розкриття лунок троянд, обрізку пагонів кущів біля будівлі міської ради, Палацу культури і творчості, меморіалу «Вічний вогонь». Крім того, завершено формування лунок навколо молодих дерев по вулицях Гірників, Молодіжній, Конституції, Миру, Набережній, у сквері Ferrexpo та вздовж доріжки у напрямку Свято-Миколаївського собору. Виконано профілактичну обробку зелених насаджень від шкідників і хвороб біологічними фунгіцидами та інсектицидами, мідним купоросом.

«Оброблено всі дерева у сквері Ferrexpo й саджанці біля паркового озера, клени по вул. Миру, кущі троянд, самшитів, сосни Палласа біля дитячого садка «Казка» і в районі ДЮСШ No 1, а також сосни, які пересадили із лісової зони на територію, прилеглу до паркового озера», — вказала Юлія Гаврилюк.

Продовжуються заходи з очищення від піску і сміття доріг і тротуарів, прибирання опалого листя, гілок і сухої трави з клумб і газонів, із видалення сухих кущів і дерев. Тривають роботи з вичищення від сухої трави газонів у сквері Ferrexpo.

«Для покращення газо- і вологообміну в дерені зроблені отвори. На оглядовому майданчику над водоспадом пофарбована огорожа», — вказала Юлія Гаврилюк.

Щодня здійснюється прибирання скверів, парків, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара, території навколо паркового озера, газонів, очищення від сміття урн, а також їх фарбування, вирівнювання, заміна у разі необхідності. Наразі здійснюється підготовка до ремонту і фарбування лавок, огорож, малих архітектурних споруд на дитячих майданчиках, автобусних зупинках, наведення порядку біля пам’ятників, встановлених у мікрорайонах приватної забудови, Дмитрівському і Східному старостинських округах.

Зокрема, у Келеберді неподалік Спасо-Преображенського храму відремонтовано доріжку, сходинки біля пам’ятника Тарасу Бульбі. Виконано поточний ремонт пам’ятників загиблим у Другій світовій війні у Салівці та Келеберді. Оновлено деяке обладнання на спортивно-ігровому майданчику в Григоро-Бригадирівці.

Очільниця дільниці озеленення зауважила, що комунальному підприємству не вистачає прибиральників вулиць і зелених зон. Вона закликала берегти працю працівників, підтримувати прагнення міської адміністрації «забезпечувати красу, чистоту й порядок у громаді».

«Тим більше це актуально, коли в країні воєнний стан і обсяги фінансових ресурсів дуже обмежені», — підкреслила Юлія Гаврилюк.
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Автор: «Хроніки тижня», № 14, 2024 р.
Теги: Горішні Плавні
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