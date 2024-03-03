Яка на сьогодні відвідуваність у кременчуцьких дитячих садках і що каже влада про статистку

Станом на початок березня відвідуваність дошкільних закладів Кременчука складає 50-60%. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання сесії міської ради 1 березня.
За словами мера Віталія Малецького, зі збільшенням укриттів у закладах освіти навантаженість у дитячих садках зменшується. На думку депутатки Лариси Гориславець, половина місць у дошкільних закладах не зайнята, як раз навпаки, через недостатню кількість сховищ.
Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів (2023 та 2024 роки) в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.
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