Яка на сьогодні відвідуваність у кременчуцьких дитячих садках і що каже влада про статистку

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 157

Станом на початок березня відвідуваність дошкільних закладів Кременчука складає 50-60%. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання сесії міської ради 1 березня.

За словами мера Віталія Малецького, зі збільшенням укриттів у закладах освіти навантаженість у дитячих садках зменшується. На думку депутатки Лариси Гориславець, половина місць у дошкільних закладах не зайнята, як раз навпаки, через недостатню кількість сховищ.

— Ми рахуємо кількість у (дитячих садках — ред.), які вже відкрились, у яких є місця і у яких є укриття, — сказав начальник департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.

Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів (2023 та 2024 роки) в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.