Переплати КАТП на паливі, волонтери, які допомагали РФ та безпідставні премії військовим – головне за тиждень

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 331

Ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли їх пропустити!

Робоча група «Прозорість і підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації може розглянути питання переплати на паливі комунальним підприємством «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628» – детальніше читайте у матеріалі.

Вночі, 27 лютого, у Лубенському районі під час повітряної тривоги рештки російського БпЛА пошкодили електролінію. Через це без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів – детальніше у матеріалі.

З 1 березня 2024 року виплати будуть продовжені для більшості отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

Зокрема, автоматично на 6 місяців продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

пенсіонерів, у яких розмір пенсії станом на 1.01.2024 року не перевищує 9444 грн (4 прожиткових мінімуми);

осіб з інвалідністю І та II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Хто ще продовжуватиме отримувати допомогу упродовж 6 місяців – читайте у матеріалі.

Полтавського фітнес-блогера Романа Заволоку, який став відомим через низку провокацій проти військовослужбовців місцевого ТЦК, судитимуть. Проте, до лав ЗСУ він потрапити не зможе.

За словами речника Полтавського ОТЦК, Роману Заволоці інкримінують важчі статті Кримінального кодексу, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікації дій країни-агресора. За все це, скоєне в умовах воєнного стану, фітнес-блогер може потрапити за ґрати на 8 років.

А маючи судимість за такими статтями, навіть якщо він захоче підписати контракт із ЗСУ, то це йому не вдасться, бо такі люди в армії не потрібні – детальніше читайте у матеріалі.

У кременчуцькій телеграм-спільноті «Департамент батьків» вже не перший день жваво обговорюють дві освітні програми, за якими навчаються учні міста у школах — НУШ та «Інтелект України». Батьки ведуть дискусії, яка з них краща – детальніше у матеріалі.

На Полтавщині та ще у трьох областях аудитори Міністерства оборони України виявили порушення у виплатах додаткової грошової винагороди деяким військовослужбовцям – детальніше у матеріалі.

За даними слідства, подружжя, перебуваючи в АР Крим, підтримало анексію півострова та у 2015 році на тимчасово окупованій території заснувало «благодійний фонд», який очолила жінка – детальніше у матеріалі.

21 лютого Глобинський районний суд виніс вирок уродженці села Петрівка Глобинської громади за розбещення підлітка, крадіжку техніки та вирощування і зберігання наркотиків – детальніше у матеріалі.

1 березня, о 2.22 (за київським часом) на Полтавщині стався землетрус.

Епіцентром землетрусу був Решетилівський район, на глибині 10 кілометрів – детальніше у матеріалі.

В управлінні патрульної поліції Полтавської області призначили нового керівника. Ним став капітан поліції Сергій Варава – детальніше у матеріалі.