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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Розбещення підлітка, наркотики і крадіжки. У Глобиному суд виніс вирок матері трьох дітей

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 94

 

Обвинувачена отримала 1 рік іспитового строку

21 лютого Глобинський районний суд виніс вирок уродженці села Петрівка Глобинської громади за розбещення підлітка, крадіжку техніки та вирощування і зберігання наркотиків. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У вироку вказано, що жінка, яка має трьох дітей, але наразі позбавлена батьківських прав, тричі мала статевий акт з неповнолітнім, який не досяг 16 років. Підсудна зберігала у себе вдома і вирощувала коноплі, а також кілька разів скоювала крадіжки — жінка вкрала ноутбук та мікрохвильовку. 

Обвинувачена отримала 1 рік іспитового строку.

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На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за секс з неповнолітньою

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Конкурент
Теги: суд крадіжка наркотики розбещення
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