Розбещення підлітка, наркотики і крадіжки. У Глобиному суд виніс вирок матері трьох дітей

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 94

21 лютого Глобинський районний суд виніс вирок уродженці села Петрівка Глобинської громади за розбещення підлітка, крадіжку техніки та вирощування і зберігання наркотиків. Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У вироку вказано, що жінка, яка має трьох дітей, але наразі позбавлена батьківських прав, тричі мала статевий акт з неповнолітнім, який не досяг 16 років. Підсудна зберігала у себе вдома і вирощувала коноплі, а також кілька разів скоювала крадіжки — жінка вкрала ноутбук та мікрохвильовку.

Обвинувачена отримала 1 рік іспитового строку.