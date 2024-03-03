Пережив 15 операцій та вважався безвісти зниклим. Як боєць з Кременчука Олексій Погода повернувся до життя

Кременчужанин Олексій Погода з перших днів російсько-української війни добровольцем став на захист України. У жовтні 2022 року гранатометник Олексій потрапив під російський обстріл на Бахмутському напрямку. Історію на межі життя та смерті розповіли журналісти телеканалу Дніпро TV.
Захисник з Кременчука прийшов до тями вже у лікарні в Дніпрі. Останнє, що пам’ятає, як уламок снаряда влучив йому у лице. Далі — суцільна темрява. Родичам вже встигли повідомити, що Олексій зник безвісти. Тим часом він відчайдушно боровся за своє життя.
Уламки снаряда влучили в обличчя Олексія, також пошкодили шию і плечі. Захлинаючись кров’ю, він намагався підвестися. До останнього тримав автомат у руках. Коливідчував, що втрачає сили — повернувся на бік.
Олексія евакуювали до Дніпра. Коли прийшов до тями, не міг сказати ані слова — втратив пам’ять.
Як з’ясувалося, у лікарні також перебував з пораненнями командир Олексія. Він ходив по палатах і шукав побратима, проте Олексій знаходився у реанімації. Командир через соцмережі вийшов на сестру кременчужанина. З моменту поранення у захисника було 15 операцій.
Олексій Погода повернувся до рідного Кременчука та влаштувався на роботу на підприємство. Олексій впевнений, якби важко не було, треба боротися і за себе, і за Україну.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!