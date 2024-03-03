Пережив 15 операцій та вважався безвісти зниклим. Як боєць з Кременчука Олексій Погода повернувся до життя

Сьогодні, 08:04 Переглядів: 154

Кременчужанин Олексій Погода з перших днів російсько-української війни добровольцем став на захист України. У жовтні 2022 року гранатометник Олексій потрапив під російський обстріл на Бахмутському напрямку. Історію на межі життя та смерті розповіли журналісти телеканалу Дніпро TV.

Захисник з Кременчука прийшов до тями вже у лікарні в Дніпрі. Останнє, що пам’ятає, як уламок снаряда влучив йому у лице. Далі — суцільна темрява. Родичам вже встигли повідомити, що Олексій зник безвісти. Тим часом він відчайдушно боровся за своє життя.

Уламки снаряда влучили в обличчя Олексія, також пошкодили шию і плечі. Захлинаючись кров’ю, він намагався підвестися. До останнього тримав автомат у руках. Коливідчував, що втрачає сили — повернувся на бік.

— Спершу відчув, як мене повело вліво, потім праворуч. Одна частина потрапила сюди, а далі пройшла по цій частині — і вирвало повністю щоку. Вирвало шматок щелепи, язика та повністю нижню частину з усім цим… Вдруге вдарило у плече, — розповів Олексій.

Олексія евакуювали до Дніпра. Коли прийшов до тями, не міг сказати ані слова — втратив пам’ять.

— Не знав, де я, не зрозумів хто я. Не було свідомості, все було розмитим. На деяких моментах я навіть очі не розплющував — просто думав, що ж зі мною відбувається, — додав кременчужанин.

Як з’ясувалося, у лікарні також перебував з пораненнями командир Олексія. Він ходив по палатах і шукав побратима, проте Олексій знаходився у реанімації. Командир через соцмережі вийшов на сестру кременчужанина. З моменту поранення у захисника було 15 операцій.

Олексій Погода повернувся до рідного Кременчука та влаштувався на роботу на підприємство. Олексій впевнений, якби важко не було, треба боротися і за себе, і за Україну.