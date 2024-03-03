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Кременчуцьким волонтерам компенсували частину витрат на виготовлення причепу-плацкарту для воїнів ППО

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 368

  

Передані команді волонтерів Сергія Каптана кошти будуть використані на виготовлення наступних причепів для захисників України

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав про причіп-плацкарт, який волонтерська група Сергія Каптана виготовила на замовлення бійців підрозділу сил протиповітряної оборони ЗСУ. Він став унікальним - утеплений причіп-спальник, схожий на купе у поїзді, для відпочинку бойових розрахунків ППО. Волонтери виготовили його за власний кошт, але у перший день весни надійшли гарна новина, якою Сергій Каптан поділився з нашим виданням та своїми підписниками у Фейсбук.

Як з’ясувалося, кошти на виготовлення цього причепу паралельно збирав інший волонтер – Євгеній Хоменко. Він приїхав за причепом, щоб доставити його захисникам неба, та передав зібрані кошти благодійному фонду «Спільно пліч-о-пліч», якій очолює Сергій Каптан.

Євгеній розповів, що небайдужі люди донатили на його «банку», яку він створив для виготовлення причепу-спальника для воїнів ППО.

- Щоб компенсувати витрати на матеріали на виготовлення даного причепа для захисників неба ми зараз цю баночку «розіб’ємо» та перерахуємо кошти, - заявив Євгеній Хоменко та показав, як перераховує 20 тисяч гривень на рахунок благодійного фонду.

Сергій Каптан зазначив, що це «дуже приємна новина», якої волонтери не очікували, а передані кошти допоможуть виготовити ще більше причепів для військових ЗСУ.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Сергій Каптан зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим вже 140 причепів. Волонтери не зупиняються - робота продовжується.

Хто бажає допомогти їм у цій важливій справі можуть долучитися донатами:

https://send.monobank.ua/jar/7qtWar1BY5

МоноБанк:

5375 4112 0390 3526

Картка Приватбанку:

5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим ППО причіп причеп волонтери
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