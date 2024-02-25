Кременчуцькі волонтери виготовили причіп-плацкарт для відпочинку розрахунків ППО

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Утеплений причіп-спальник став 135-м причепом, який команда Сергія Каптана виготовила для ЗСУ. Збір коштів на цей виріб волонтери не проводили – справилися власними силами

До другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтерська група Сергія Каптана виготовила черговий причіп для наших захисників. Цей 135-й за рахунком причіп став унікальним - на замовлення бійців підрозділу сил протиповітряної оборони ЗСУ, які захищають небо над Кременчуком, волонтери самотужки виготовили утеплений причіп-спальник, схожий на купе у поїзді.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Сергій Каптан.

- Працюємо на Перемогу! Донатимо на Перемогу! Не зупиняємося! Фотовідео звіт по причепу-плацкарту для багатоденного чергування розрахунків ППО. Збір не робили, справилися своїми силами. Етапи виготовлення і результат, - написав Сергій Каптан.

Він показав світлини того, як виглядає причеп-плацкарт, який назвав «причепом-СВ». У похідному стані спальні лежаки та столик у ньому підіймаються, щоб збільшити місце для перевезення об’ємних вантажів.

Нагадаємо, що минулого тижня волонтерська команда Сергія Каптана виготовила причіп на замовлення бійців 21 омбр, які тримають оборону на Сході - в районі Лиману. На його виготовлення кременчужани протягом трьох днів зібрали необхідні кошти.

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни Сергій Каптан зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим вже 135 причепів. Волонтери не зупиняються - робота продовжується.

Хто бажає допомогти їм у цій важливій роботі можуть долучитися донатами:

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