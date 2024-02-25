На Овнів чекає романтична подорож, а у Близнюків буде дуже багато роботи: гороскоп на 26 лютого — 3 березня

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 549

Овен (21.03-20.04)

Цей тиждень зажадає зiбраностi i хорошої реакцiї. Бiльше сил йтиме на збереження становища, захист своїх iнтересiв, усунення несправностей. Ризик не виправданий, пiдвищується аварiйнiсть. У особистому життi починається перiод iнтенсивних пристрастей i бажань. Прагнiть не тиснути на кохану людину, але смiливо мiняйте схеми вiдносин, що приїлися, знаходьте спiльнi заняття i бiльше часу проводьте в колi друзiв. У суботу романтична подорож допоможе вам залишити позаду всi непорозумiння. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 28.

Тілець (21.04-21.05)

Дiйте обережно в першiй половинi тижня, iнакше ви можете опинитися перед вибором, який не входить у вашi плани. Несподiвано ви можете розлучитися з частиною свого минулого або з`являться додатковi вимоги по роботi, i доведеться перебудовувати свiй графiк. Не ризикуйте основним капiталом i до суботи не робiть крупних придбань. Стрес знiмайте пiдвищеним iнтересом до свого iмiджу. Ваше життя зараз у стадiї змiн, тому гарний зовнiшнiй вигляд i самопочуття забезпечать вам приплив сили i упевненостi. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 26.

Близнюки (22.05-21.06)

Очiкується дуже багато роботи. Тому за власною iнiцiативою навантаження збiльшувати не варто. Не поспiшайте ухвалювати рiшення у понедiлок. Основнi заходи плануйте на четвер i суботу. Не вiдволiкайтеся на другоряднi справи, але й не обмежуйте спiлкування з тими, хто може виявитися корисним для реалiзацiї ваших планiв. Здоров`я зажадає особливої уваги. Пiдвищується вiрогiднiсть травм, запальних процесiв та iнфекцiй. Робiть частiше перерви в роботi i дозволяйте собi витрати на цiкавi види дозвiлля. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 2.

Рак (22.06-22.07)

Вам може здаватися, що якась важлива тема йде з-пiд вашого контролю. Якщо напружене очiкування стане постiйним фоном життя, то так воно i буде. Все пiде шкереберть; до того ж, є чинник несподiванки, i вiдбудеться те, на що ви нiяк не розраховували. Тому краще надати подiям вiльний хiд, а своїм близьким свободу дiй. У четвер ви зможете узяти владу в свої руки i насолодитися тим, що краще за iнших знаєте, як знайти вихiд зi змiн, що вiдбулися. На суботу можна планувати активний вiдпочинок. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 27.

Лев (23.07-23.08)

Для вас це непростий перiод. Енергiя планет провокує швидкий розвиток ситуацiй i непередбачуванi повороти у вiдносинах з близькими людьми. Друзi можуть зiграти в тому, що вiдбувається, цiкаву роль, i не поспiшайте робити висновки вiдразу. Згодом ви оцiните все по-iншому. Проте цей тиждень може виявитися щедрим на новi iдеї. Боротьба з труднощами на шляху може зiштовхнути вас з людьми, якi в майбутньому зiграють у вашому життi важливу роль. Основну справу тижня плануйте на суботу. Дiйте смiливiше, експериментуйте — удача на вашому боцi. Сприятливi днi: 27, 1; несприятливi: 28.

Діва (24.08-23.09)

Ваше прагнення все робити правильно може увiйти до суперечностi з випробуваннями, якi готують вам зiрки. У понедiлок i вiвторок будьте обережнi, приймаючи поради i рiшення. Небажанi контакти з начальством або представниками контролюючих служб. З четверга ситуацiя в оточеннi помiтно покращає, але доведеться розбиратися з проблемами, якi виникли ранiше. Не поспiшайте вiдразу розвивати кипучу дiяльнiсть, трохи почекайте — частина проблем може вирiшитися сама собою. Суботу присвятiть особистим iнтересам, зробiть покупки. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 28.

Терези (24.09-23.10)

Цей тиждень проявить деякi проблеми, з якими прийшов час розiбратися. Труднощiв уникнути не вдасться, тому набирайтеся терпiння i знаходьте однодумцiв в своєму оточеннi. Дальнi поїздки i вiдрядження поки краще вiдкласти — вони не принесуть очiкуваних результатiв. Небажанi хiрургiчнi втручання, фiзичнi i емоцiйнi перевантаження. З середи у вас з`явиться бiльше можливостей реалiзувати свої плани. Але краще тримайтеся подалi вiд начальства. У суботу спробуйте надолужити упущене у вiдпочинку i задоволеннях. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.

Скорпіон (24.10-22.11)

На першому планi будуть фiнансовi питання. Можливi несподiванi ускладнення в справах, i вам краще упевнитися, що вашi капiтали розмiщенi надiйно. Випробуванням можуть пiддатися дiловi i особистi вiдносини. Компромiснi рiшення допоможуть вам не тiльки уникнути проблем, але й знайти пiдтримку в досить складний перiод часу. У коханнi поки не налаштовуйтеся на гру за вашими правилами, краще оточiть партнера турботою i увагою, зробiть комфортнiшою обстановку в будинку — i поступово вам вдасться вирiвняти ситуацiю. Сприятливi днi: 27, 2; несприятливi: 29.

Стрілець (23.11-21.12)

Несподiванi подiї у понедiлок i вiвторок можуть вибити вас з колiї. Задiюйте здiбностi свого iнтелекту i знаходьте швидкi рiшення. Але не починайте за своєю iнiцiативою те, що може ускладнити вам життя. Змiни можуть прийти з боку партнера. Дiловi переговори i сiмейнi наради можуть мати сенс на цьому тижнi, оскiльки вам вдається передбачати те, про що оточуючi не пiдозрюють. З п`ятницi обмеження знiмаються. У суботу попрацюйте, якщо буде необхiднiсть, або знайдiть хороший спосiб вiдновити сили. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 28.

Козеріг (22.12-20.01)

Надайте можливiсть оточуючим зробити внесок в рiшення проблем, що виникли на початку тижня. Не прагнiть звалити все на свої плечi, навiть, якщо вам здається, що нiхто краще за вас питання не вирiшить. Цей тиждень тiльки вiдкриває перiод пiдвищеної активностi, i вам варто поберегти сили i нерви — на користь загальної справи. У коханнi теж не квапте подiї. Цiлком зрозумiле деяке охолодження почуттiв пiд впливом зовнiшнiх проблем. Дочекайтеся суботи i органiзуйте романтичну поїздку або вечерю для коханої людини. А недiлю присвятiть особистим справам. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 27.

Водолій (21.01-19.02)

У понедiлок i вiвторок не ризикуйте тим, що важливе для вас. Участь в авантюрних проектах загрожує крахом. Вiдкладiть всi важливi справи на кiнець тижня i передайте кермо влади тому, хто зараз краще володiє ситуацiєю. Але смiливо занурюйтеся в рiшення iнтелектуальних задач. Iдеї i пропозицiї розглядайте, але не поспiшайте з реалiзацiєю. У особистому життi ви можете зiткнутися з серйозними випробуваннями. Звертайте увагу на знаки подiй, до суботи не ведiть вiдвертих розмов i будьте вiрнi своїм принципам. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 26.

Риби (20.02-20.03)

Iнтереси сiм`ї зараз на першому планi. У першу половину тижня не затiвайте нiяких змiн i реконструкцiй в будинку. Проявляйте занепокоєння i турботу про близьких. З четверга може з`явитися нова iнформацiя або ви почуєте пропозицiї, перспективи яких розкриються згодом. Чим би ви не займалися, грошовi справи i особисте життя займатимуть велику частину вашого часу i уваги. Якщо у суботу вас не викличуть на роботу, забезпечте собi хорошу розрядку i порцiю свiжих вражень. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 2.