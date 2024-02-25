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Другі роковини великої війни, воєнком-хабарник та розкрадання коштів на ремонті укриття — головне за тиждень

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Що задекларували кременчуцькі судді, яка ситуація з укриттями для маломобільних людей та що думають кременчужани про ситуацію на польському кордоні — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли пропустити

Згадати все: як на повномасштабне вторгнення у Кременчуці та області відреагувала влада, волонтери та пересічні містяни

 

24 лютого 2022 року о 3.40 російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Відтоді українці ведуть відлік. Друга річниця стала 731 днем від початку повномасштабного вторгнення. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив згадати, якими були перші дні. Як місто готувалося до оборони, та яким цей день запам’ятають ті, хто прокинувся від сирен та вибухів. Докладніше — читайте тут.

У Кременчуці облаштовують укриття для маломобільних верств населення

 

Укриття у закладах освіти Кременчука облаштовують укриття для людей з інвалідністю. Відомо, що доступне сховище вже з’явиться в ліцеї № 25. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час засідання виконавчого комітету міської ради 22 лютого.

Наразі у 3 закладах встановлюють підйомники, написав міський голова Віталій Малецький на своєму telegram-каналі 23 лютого. Де саме — розповіли у матеріалі.

«Якби не відвезли жінку у лікарню, вона могла б померти»: як у Кременчуці мобільна бригада рятує від домашнього насильства

 

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги працює майже з початку повномасштабного вторгнення. Щотижня фахівці отримують десятки викликів, щодо випадків домашнього насилля у Кременчуці. Чому не варто боятися та мовчати про насилля у родині та куди звертатися, якщо вам потрібна допомога, читайте у матеріалі.

Суд дозволив слідчим оглянути Кременчуцьку гімназію № 2: підозрюють розкрадання грошей за змовою міськради та гімназії

 

18 лютого Октябрський суд Полтави розглянув у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна посадовою особою за змовою у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) та дозволив слідчим оглянути приміщення Кременчуцької гімназії № 2. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи гімназії № 2, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат. Про усі деталі справи та яка ситуація з ремонтом укриття — у нашому матеріалі.

Ситуацію, що сталася навколо облаштування сховища в гімназії № 2 прокоментував і міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 22 лютого.

Кімнати у гуртожитку, іномарки та мільйонні зарплати. Що задекларували кременчуцькі судді у 2022 році

 

Кременчуцькі судді подали декларації про доходи за 2022 рік. Які доходи, заощадження та що з нерухомості мають місцеві захисники Феміди — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа». 

»Наші хлопці за них платять життям», — кременчужани про ситуацію на кордоні з Польщею

 

З огляду на блокування українського зерна на кордоні між Україною та Польщею, «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив поцікавитися у мешканців міста, чи готові вони відмовитися від польських товарів у разі продовження блокади кордону, та що думають про ситуацію, яка склалася нині. Про це детальніше — у нашому сюжеті.

На Полтавщині очільник районного військкомату за пальне організовував аграріям відсрочку

 

На Полтавщині поліція спільно зі Службою безпеки України викрила очільника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) на хабарництві. Натомість чоловік пропонував відстрочку від мобілізації. Деталі — у матеріалі.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договору у Кременчуці

 

Завдяки діяльності робочої групи «Прозорість та підзвітність» в області розірвали договори у трьох громадах — Кременчуцькій, Горішньоплавнівській та Полтавській. Про які саме закупівлі йдеться — у матеріалі «Телеграфа».

Уночі армія РФ атакувала безпілотниками промисловий об'єкт на Кременчуччині — Пронін

 

Уночі 20 лютого армія РФ вчергове вдарила безпілотниками у промисловий об'єкт на Кременчуччині. Усі подробиці та які наслідки влучання — читайте далі.

До кінця лютого Кабмін визначить розмір індексації пенсій: кому не варто очікувати підвищення

 

Протягом найближчих днів стане відомо точний розмір індексації пенсій. Сама індексація відбудеться з 1-го березня. Її розмір залежить від двох показників — середньої зарплати та інфляції. Як розраховуватимуть індексацію, який саме її механізм, чи підвищать військову пенсію та кого індексація омине — «Телеграф розбирався».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина дайджест затримання судді війна закупівлі укриття тендери
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