Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 26 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

пров. Ланковий, 4-11/6;

вул. Мане-Каца, 2/11-46;

вул. Новокагамлицька, 12;

пров. Оксани Мешко, 3-13;

пров. Подовжній, 1-6;

вул. Подовжня, 14-23;

вул. Сержанта Мельничука, 62-111;

пров. Трудовий, 7/10;

вул. Басейна, 4-26/93;

вул. Деповська, 62-99;

вул. М.Кучми, 65-92;

вул.Силікатна, 1/19-14;

пров. Новоіванівський, 1/3;

пров.Столярний, 1-22;

пров. Тихий, 1-8;

2-й Малокохнівський, 1/20-7;

3-й Малокохнівський, 2-4;

4-й Малокохнівський, 1/14,3;

пров. Вагоний, 16;

вул. Максима Кривоноса, 1А-25;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

вул. П. Скоропадського, 16;

вул. Панаса Мирного, 5, 11Б, 15;

пров. Панаса Мирного, 3;

пров. Фруктовий, 18;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. Парковий, 2Б-20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Басейна, 23-42;

вул. Батуринська, 20/20-29;

пров. Військовий, 1/12-18;

вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;

пров. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15;

вул. Новоіванівська, 2/25-28;

вул. Олеся Гончара, 62А-81;

вул. Редутна, 94;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Кохнівська, 44-62;

пров. Кохнівський, 3, 3А;

пров. Межовий, 1-30;

вул. Салганна, 4-65;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

пров. Столярний, 32-57;

пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. П.Мирного, 15;

вул. Редутна, 27-46;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Господарська, 6-38;

пров. Господарський, 5-10А;

вул. Максима Кривоноса, 52-75А;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. Нижня, 1-28;

пров. Ударний, 3А, 5;

вул. Щаслива, 33;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

пр. Віри Роїк, 26;

пров. Четвертого Універсалу, 9-28А;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

пров. Августіна Волошина, 25-46;

вул. Ботанічна, 11/128-28;

вул. Кооперативна, 118-131/5;

вул. Нескорених, 19-52/130;

туп. Пугачова, 1-54;

пров. 6-й Індустріальний, 7, 8, 10;

вул. Олексія Древаля, 146-223;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І.Багряного, 1/39-21;

вул. І.Дзюби, 3-36;

вул. Л.Орнштейна, 1/7-8;

вул. М.Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П.Скоропадського, 2-26;

вул. П.Мирного, 5-15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Рєпіна, 1/30-20/26;

вул. Черняховського, 1-26;

вул. Щаслива, 2-40;

пров. 1-й Деповський, 3-21;

пров. Вагонний, 3-16;

пров. Господарський, 3-10А;

пров. Динамівський, 2-13;

пров. Малокохнівський, 1-23/3;

пров. М.Примаченко, 2-25;

пров. Новогеоргієвський, 10А;

пров. П.Мирного, 3;

пров. Парковий, 1/2-27;

пров. Південний, 1/29-26;

вул. Великокохнівська, 6-15;

вул. Віри Холодної, 1-32/13;

вул. Олексія Древаля, 116, 118, 120;

вул. Залізнична, 3-17;

вул. Юрія Руфа, 82-111;

вул. Європейська, 6/72,8/79;

туп. Караїмський, 1/15-12;

пров. Оксани Мешко, 14-21;

пров. Трудовий, 14/12;

вул. Юрія Руфа, 74-131.

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