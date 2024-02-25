Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 26 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10;
- вул. Басейна, 4-26/93;
- вул. Деповська, 62-99;
- вул. М.Кучми, 65-92;
- вул.Силікатна, 1/19-14;
- пров. Новоіванівський, 1/3;
- пров.Столярний, 1-22;
- пров. Тихий, 1-8;
- 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
- 3-й Малокохнівський, 2-4;
- 4-й Малокохнівський, 1/14,3;
- пров. Вагоний, 16;
- вул. Максима Кривоноса, 1А-25;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- вул. П. Скоропадського, 16;
- вул. Панаса Мирного, 5, 11Б, 15;
- пров. Панаса Мирного, 3;
- пров. Фруктовий, 18;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б-20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Басейна, 23-42;
- вул. Батуринська, 20/20-29;
- пров. Військовий, 1/12-18;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15;
- вул. Новоіванівська, 2/25-28;
- вул. Олеся Гончара, 62А-81;
- вул. Редутна, 94;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Кохнівська, 44-62;
- пров. Кохнівський, 3, 3А;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Салганна, 4-65;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- пров. Столярний, 32-57;
- пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. П.Мирного, 15;
- вул. Редутна, 27-46;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Господарська, 6-38;
- пров. Господарський, 5-10А;
- вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Нижня, 1-28;
- пров. Ударний, 3А, 5;
- вул. Щаслива, 33;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- пр. Віри Роїк, 26;
- пров. Четвертого Універсалу, 9-28А;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- пров. Августіна Волошина, 25-46;
- вул. Ботанічна, 11/128-28;
- вул. Кооперативна, 118-131/5;
- вул. Нескорених, 19-52/130;
- туп. Пугачова, 1-54;
- пров. 6-й Індустріальний, 7, 8, 10;
- вул. Олексія Древаля, 146-223;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І.Багряного, 1/39-21;
- вул. І.Дзюби, 3-36;
- вул. Л.Орнштейна, 1/7-8;
- вул. М.Кривоноса, 1А-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. П.Скоропадського, 2-26;
- вул. П.Мирного, 5-15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
- вул. Черняховського, 1-26;
- вул. Щаслива, 2-40;
- пров. 1-й Деповський, 3-21;
- пров. Вагонний, 3-16;
- пров. Господарський, 3-10А;
- пров. Динамівський, 2-13;
- пров. Малокохнівський, 1-23/3;
- пров. М.Примаченко, 2-25;
- пров. Новогеоргієвський, 10А;
- пров. П.Мирного, 3;
- пров. Парковий, 1/2-27;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Великокохнівська, 6-15;
- вул. Віри Холодної, 1-32/13;
- вул. Олексія Древаля, 116, 118, 120;
- вул. Залізнична, 3-17;
- вул. Юрія Руфа, 82-111;
- вул. Європейська, 6/72,8/79;
- туп. Караїмський, 1/15-12;
- пров. Оксани Мешко, 14-21;
- пров. Трудовий, 14/12;
- вул. Юрія Руфа, 74-131.
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