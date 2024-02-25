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Де у Кременчуці у понеділок вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 26 лютого, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
  • вул. Оксани Петрусенко, 18А;
  • вул. Софіївська, 75;
  • пров. Ланковий, 4-11/6;
  • вул. Мане-Каца, 2/11-46;
  • вул. Новокагамлицька, 12;
  • пров. Оксани Мешко, 3-13;
  • пров. Подовжній, 1-6;
  • вул. Подовжня, 14-23;
  • вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
  • пров. Трудовий, 7/10;
  • вул. Басейна, 4-26/93;
  • вул. Деповська, 62-99;
  • вул. М.Кучми, 65-92;
  • вул.Силікатна, 1/19-14;
  • пров. Новоіванівський, 1/3;
  • пров.Столярний, 1-22;
  • пров. Тихий, 1-8;
  • 2-й Малокохнівський, 1/20-7;
  • 3-й Малокохнівський, 2-4;
  • 4-й Малокохнівський, 1/14,3;
  • пров. Вагоний, 16;
  • вул. Максима Кривоноса, 1А-25;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • вул. П. Скоропадського, 16;
  • вул. Панаса Мирного, 5, 11Б, 15;
  • пров. Панаса Мирного, 3;
  • пров. Фруктовий, 18;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б-20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Басейна, 23-42;
  • вул. Батуринська, 20/20-29;
  • пров. Військовий, 1/12-18;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83;
  • пров. В’ячеслава Чорновола, 7, 10, 15;
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28;
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81;
  • вул. Редутна, 94;
  • вул. Карпенка-Карого, 22-60;
  • вул. Кохнівська, 44-62;
  • пров. Кохнівський, 3, 3А;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • вул. Салганна, 4-65;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • пров. Сковороди, 2, 4, 6, 8;
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
  • вул. П.Мирного, 15;
  • вул. Редутна, 27-46;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Господарська, 6-38;
  • пров. Господарський, 5-10А;
  • вул. Максима Кривоноса, 52-75А;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • пров. Ударний, 3А, 5;
  • вул. Щаслива, 33;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • пр. Віри Роїк, 26;
  • пров. Четвертого Універсалу, 9-28А;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • пров. Августіна Волошина, 25-46;
  • вул. Ботанічна, 11/128-28;
  • вул. Кооперативна, 118-131/5;
  • вул. Нескорених, 19-52/130;
  • туп. Пугачова, 1-54;
  • пров. 6-й Індустріальний, 7, 8, 10;
  • вул. Олексія Древаля, 146-223;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І.Багряного, 1/39-21;
  • вул. І.Дзюби, 3-36;
  • вул. Л.Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. М.Кривоноса, 1А-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. П.Скоропадського, 2-26;
  • вул. П.Мирного, 5-15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26;
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • пров. 1-й Деповський, 3-21;
  • пров. Вагонний, 3-16;
  • пров. Господарський, 3-10А;
  • пров. Динамівський, 2-13;
  • пров. Малокохнівський, 1-23/3;
  • пров. М.Примаченко, 2-25;
  • пров. Новогеоргієвський, 10А;
  • пров. П.Мирного, 3;
  • пров. Парковий, 1/2-27;
  • пров. Південний, 1/29-26;
  • вул. Великокохнівська, 6-15;
  • вул. Віри Холодної, 1-32/13;
  • вул. Олексія Древаля, 116, 118, 120;
  • вул. Залізнична, 3-17;
  • вул. Юрія Руфа, 82-111;
  • вул. Європейська, 6/72,8/79;
  • туп. Караїмський, 1/15-12;
  • пров. Оксани Мешко, 14-21;
  • пров. Трудовий, 14/12;
  • вул. Юрія Руфа, 74-131.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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